Технологии / Телекоммуникации

Интеграция «Евросети» ускорила рост выручки «Вымпелкома»

И повысила маржинальность продаж – вендоры начали оплачивать часть рекламы
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Выручка «Вымпелкома» во II квартале 2018 г. выросла на 6% до 72,5 млрд руб., говорится в отчетности оператора. В предыдущие четыре квартала выручка оператора росла вдвое медленнее – ее максимальный рост в 3% наблюдался по итогам II квартала 2017 г.

APRU (средний ежемесячный счет абонента) оператора вырос на 5,6% до 338 руб. В среднем абоненты во II квартале разговаривали 323 минуты, что на 4,2% меньше, чем год назад.

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