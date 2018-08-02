Интеграция «Евросети» ускорила рост выручки «Вымпелкома»

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Прошедший в России ЧМ-2018 не порадовал «Вымпелком» Michal Fludra / Corbis / Getty Images

Выручка «Вымпелкома» во II квартале 2018 г. выросла на 6% до 72,5 млрд руб., говорится в отчетности оператора. В предыдущие четыре квартала выручка оператора росла вдвое медленнее – ее максимальный рост в 3% наблюдался по итогам II квартала 2017 г.

APRU (средний ежемесячный счет абонента) оператора вырос на 5,6% до 338 руб. В среднем абоненты во II квартале разговаривали 323 минуты, что на 4,2% меньше, чем год назад.