Технологии / Телекоммуникации

Сотовые абоненты распробовали банковские карты от операторов

Ежегодно количество карт, выпущенных операторами, практически удваивается
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Средняя ежемесячная сумма транзакций по банковской карте «Мегафона» составляет 10 500 руб. Об этом сказал на встрече с журналистами коммерческий директор оператора Влад Вольфсон. На конец первого полугодия 2018 г. было выпущено 1,3 млн физических и 210 000 виртуальных карт. При этом сейчас выпускается по 80 000-90 000 виртуальных карт в месяц, сообщил Вольфсон.

Выпускать платежную карту «Мегафон» начал два года назад - в августе 2016 г., совместно с банком Round. Как следует из отчета исследовательской компании AC&M Consulting, на конец II квартала 2018 г. совокупно МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и другие операторы в сотрудничестве с различными кредитно-финансовыми учреждениями выдали 5 млн кредитных и дебетовых карт. Больше всего (чуть менее 2 млн) пользователей карт было у МТС. Второй по количеству карт – «Мегафон». На остальных операторов, которые тоже предлагают брендированные банковские продукты, приходится еще 1,6 млн карт, следует из материалов AC&M.

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