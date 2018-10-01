Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4664 от 01.10.2018 под заголовком: Наблюдательный венчур

Фонды «Роснано», АФК «Система» и РВК вложились в видеонаблюдение

Сервис Ivideon привлек $8 млн от Rusnano Sistema Sicar и Skolkovo Ventures
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Фонд прямых инвестиций Rusnano Sistema Sicar (созданный АФК «Система» и «Роснано») и индустриальный фонд Skolkovo Ventures проинвестировали $8 млн в разработчика систем видеонаблюдения Ivideon, рассказал «Ведомостям» гендиректор Ivideon Андрей Юдников и подтвердили представители фондов. Это также первая сделка фонда Skolkovo Ventures, отметил инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК, является инвестором фонда) Алексей Басов.

По словам источника «Ведомостей», близкого к одной из сторон сделки, 70% инвестиций пришлось на Rusnano Sistema Sicar, остальные 30% – на Skolkovo Ventures. Представители всех сторон сделки отказались это комментировать.

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