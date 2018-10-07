«Ростелеком» готовит испытания российской мобильной ОС Sailfish
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«Ростелеком» провел несколько закупок для испытаний российской мобильной операционной системы Sailfish, следует из данных на портале госзакупок. Информацию подтвердил «Ведомостям» представитель оператора Андрей Поляков. По его словам, тестирования будут в реальных условиях.
Для них «Ростелеком» закупил чуть более 8000 смартфонов Inoi R7 и 1200 планшетов Inoi T8 на общую сумму 110,3 млн руб. у «Центра дистрибьюции», следует из материалов с сайта госзакупок. «Центр дистрибьюции» (работает под брендом VVP Group) – один из партнеров компании «Иной», которая и разработала смартфон Inoi. VVP Group была дистрибутором Nokia, а в ноябре 2014 г. помогала Jolla c организацией интернет-магазина в России, доставкой заказов и поддержкой пользователей. По данным СПАРКа, 100% «Центра дистрибьюции» принадлежит Глебу Сибирцеву.
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