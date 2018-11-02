Данные клиентов «Акадо» оказались в открытом доступе

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«Акадо» сейчас ведет внутреннюю проверку этой информации
Евгений Разумный / Ведомости
Данные клиентов «Акадо», среди которых юридические и физические лица, оказались в свободном доступе – об этом в своем блоге на Medium написал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Антон Здольников. По его словам, их имена, названия и контактные данные оказались в базе данных RIPE Network Coordination Centre – одной из пяти организаций, занимающихся распределением IP-адресов в Европе и СНГ.
Здольников утверждает, что через базу данных RIPE, вводя IP-адреса, используемые головной компаний «Акадо», «Комкор», можно узнать фамилию, имя, отчество пользователя или название организации, адрес, контактный телефон. По словам блогера, он нашел адреса расположения подключенных «Комкором» камер наблюдения департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, банков, контакты жителей элитного поселка Жуковка.
В 20.00 в пятницу при вводе IP-адресов в базу данных RIPE такая информация уже не выдавалась.
«Акадо» ведет внутреннюю проверку этой информации, сообщила его представитель Светлана Белых. «Мы понимаем, что вопросы защиты персональных данных и кибербезопасности имеют первостепенное значение, а также находятся под пристальным вниманием общественности», – отметила она. Компания в своей повседневной деятельности принимает все необходимые меры по минимизации рисков, которые могут повлиять негативно на ее клиентов, утверждает Белых.
Операторы должны отчитываться перед RIPE об использовании IP-адресов, отмечает знакомый менеджеров «Акадо». База RIPE общедоступна и там действительно можно найти контактные данные юридических лиц, пользующихся IP-адресами, отмечает он. По его словам, данные физических лиц могли попасть в базу потому, что подключение их домов оформлялось на юридические лица, а в качестве контактных лиц были указаны домовладельцы. Впрочем, подобная практика подключений, как и вся сложившаяся ситуация, нуждается в дополнительной проверке, заключает он.
Здольников пишет, что у других провайдеров подобных проблем не обнаружил.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт