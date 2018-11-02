Данные клиентов «Акадо» оказались в открытом доступе

«Акадо» сейчас ведет внутреннюю проверку этой информации Евгений Разумный / Ведомости

Данные клиентов «Акадо», среди которых юридические и физические лица, оказались в свободном доступе – об этом в своем блоге на Medium написал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Антон Здольников. По его словам, их имена, названия и контактные данные оказались в базе данных RIPE Network Coordination Centre – одной из пяти организаций, занимающихся распределением IP-адресов в Европе и СНГ.

Здольников утверждает, что через базу данных RIPE, вводя IP-адреса, используемые головной компаний «Акадо», «Комкор», можно узнать фамилию, имя, отчество пользователя или название организации, адрес, контактный телефон. По словам блогера, он нашел адреса расположения подключенных «Комкором» камер наблюдения департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, банков, контакты жителей элитного поселка Жуковка.

В 20.00 в пятницу при вводе IP-адресов в базу данных RIPE такая информация уже не выдавалась.

«Акадо» ведет внутреннюю проверку этой информации, сообщила его представитель Светлана Белых. «Мы понимаем, что вопросы защиты персональных данных и кибербезопасности имеют первостепенное значение, а также находятся под пристальным вниманием общественности», – отметила она. Компания в своей повседневной деятельности принимает все необходимые меры по минимизации рисков, которые могут повлиять негативно на ее клиентов, утверждает Белых.

Операторы должны отчитываться перед RIPE об использовании IP-адресов, отмечает знакомый менеджеров «Акадо». База RIPE общедоступна и там действительно можно найти контактные данные юридических лиц, пользующихся IP-адресами, отмечает он. По его словам, данные физических лиц могли попасть в базу потому, что подключение их домов оформлялось на юридические лица, а в качестве контактных лиц были указаны домовладельцы. Впрочем, подобная практика подключений, как и вся сложившаяся ситуация, нуждается в дополнительной проверке, заключает он.

Здольников пишет, что у других провайдеров подобных проблем не обнаружил.

10 главных кибератак в истории человечества