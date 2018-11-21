Технологии / ИТ-бизнес

«Яндекс» хочет внедрить «Алису» в госуслуги

Это предложила Кириенко гендиректор компании Елена Бунина
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«Яндекс» предложил использовать своего голосового помощника «Алису» для оказания госуслуг. Эта предложила гендиректор «Яндекса» Елена Бунина на встрече представителей IT-отрасли с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко, рассказали «Ведомостям» три участника встречи. По словам двух из них, решения на встрече не принимались.

Участники встречи обсуждали «Алису», подтвердил представитель «Яндекса», но уточнить детали отказался, отметив, что «Яндекс» открыт к подключению новых сервисов, в том числе госуслуг.

Администрации президента наверняка известно, кто такая «Алиса». В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин пообщался с ней во время визита в компанию. «Тебя тут не обижают?» — спросил он (здесь и далее цитаты по ТАСС). «Окей, учту», – ответила Алиса. «Как ты себя тут чувствуешь?» – спросил Путин. Алиса ответила, что рассматривает фотографии котиков в «Яндексе».

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