У футбольного клуба «Спартак» появится свой мобильный оператор

Статья опубликована в № 4704 от 27.11.2018 под заголовком: «Спартак» выходит на связь

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Сим-карты оператора также будут исполнены в красно-белом цвете, уточняет представитель «Спартака» Евгений Разумный / Ведомости

У самого титулованного российского футбольного клуба «Спартак» появится свой виртуальный мобильный оператор. Он будет создан на сети «Вымпелкома» для болельщиков клуба, сообщил вице-президент оператора Арташес Сивков и подтвердил представитель клуба. Оператор будет называться «Спартак мобайл». У «Спартака» 27 млн болельщиков и клуб предложит им выгодную связь, специальные тарифы, скидки и условия, рассказывает представитель клуба.

В тестовом режиме оператор запустится 1 декабря и в первые два месяца будет обслуживать сотрудников клуба, волонтеров и группы поддержки, рассказывают Сивков и представитель «Спартака». Официальный запуск запланирован на весну 2019 г. Абонентов планируется подключать через клубные магазины, брендированные стойки на стадионах во время матчей и через интернет, рассказывают Сивков и представитель клуба. Сим-карты оператора также будут исполнены в красно-белом цвете, уточняет представитель «Спартака».