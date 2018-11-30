Минкомсвязи предлагает доверить 5G-инфраструктуру единому оператору

Минкомсвязи поддерживает идею единого оператора для создания 5G Yves Herman / Reuters

Минкомсвязи поддерживает идею единого оператора для создания 5G. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра Олега Иванова. Необходимость единого оператора чиновник объяснил нехваткой частот в низком диапазоне (до 6 ГГц). Предварительные исследования показывают, что «с частотами у нас проблема», а для того, чтобы почувствовать все преимущества 5G, нужна ширина полосы от 200 МГц, передает «Интерфакс» слова Иванова.

По словам Иванова, министерство накануне приняло концепцию развития 5G в России, которая показала экономические и технологические преимущества инфраструктурного оператора. Однако чиновники уверены, что таким оператором не может быть одна компания. «Это должен быть какой-то консорциум, как мы это видим», – уточнил он. Иванов пообещал собрать российских операторов для обсуждения вопроса, но пригрозил, что если участники отрасли не договорятся, «то могут появиться другие игроки».

В мае PwC оценивала возможные сценарии развития 5G в России: сценарий создания единого оператора 5G может потребовать 330–365 млрд руб. Самостоятельное развитие 5G операторами может вылиться в затраты, не превышающие 610 млрд руб.

В середине ноября «Коммерсантъ» писал о переговорах по созданию консорциума для строительства инфраструктуры для 5G. По данным издания, в него могут войти «Ростелеком», «Ростех» и «Мегафон». «Мегафон» и «Ростелеком» еще осенью 2017 г. начали сотрудничать в области развития сетей стандарта 5G. «Мегафон» получил от Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) разрешение тестировать сети 5G в диапазонах 3400–3800 МГц и 24,25–29,5 ГГц во всех 11 городах, принимавших чемпионат мира по футболу. «Ростелеком» получил для опытов частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц в некоторых городах и регионах России. До конца III квартала операторы должны были отправить ГКРЧ результаты своих испытаний.

«T2 РТК холдинг» (бренд Tele2) считает целесообразным создание единого инфраструктурного оператора для строительства сетей 5G, поскольку это позволит сотовым компаниям оптимизировать расходы, рассказывает представитель оператора Ольга Галушина. С учетом того, что цены на мобильную связь в России одни из самых низких в мире и услуга 5G вряд ли сразу станет массовой, имеет смысл экономить издержки и строить единую сеть на несколько операторов, считает она.

Создание инфраструктурного оператора не решит проблему нехватки частотного ресурса, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Решающим в запуске первых коммерческих сетей 5G является распределение частот на прозрачной основе и за адекватные деньги, считает он. А монополизация чревата не только технологическим отставанием и ростом стоимости услуг, но и угрожает отказоустойчивости, полагает Меркутов. Создание единого инфраструктурного оператора 5G вместо нескольких конкурирующих игроков лишает возможности физического дублирования сетей, предупреждает он.

Вице-президент по стратегии «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн») Александр Поповский считает развертывание 5G через консорциум операторов более перспективным, если будут обеспечены условия для конкуренции и не пострадает надежность функционирования сети. Это обеспечивается обязательным уровнем резервирования, подчеркивает он. Но важнее дефицит частот под сети нового поколения – для передачи растущего трафика на российском рынке в совокупности необходимо не менее 600 Мгц спектра, а диапазона 3.4–3.8 ГГц, где разворачивать сети 5G наиболее экономически оправдано, в России как раз не хватает. И продолжать высвобождение частот в этом спектре – задача государственной важности, уверен Поповский.

Представитель «Мегафона» отказался от комментариев. «Ведомости» ожидают комментарий «Ростелекома».

Стандарт 5G позволяет передавать данные на скоростях свыше 10 Гбит/с. Его отличает необходимость установки базовых станций на более близком расстоянии по сравнению с нынешними стандартами – это увеличивает затраты. Технология позволит ускорить развитие интернета вещей за счет подключения к сети сотен тысяч датчиков и различных автоматических устройств, например автомобилей.

В конце октября Иванов предлагал изменить процедуру выдачи частот операторами при строительстве сетей поколения 5G. По его задумке юридические лица должны подавать в ГКРЧ заявки на выделение частот для покрытия локальных объектов (в Москве это могут быть, например, «Сити» или «Сколково»), а не на территории всей страны или отдельного региона. Частот для 5G на всю Россию нет, а глобальное покрытие регионов 5G потребует от операторов огромных капитальных затрат, объяснял он свое предложение.