Технологии / Телекоммуникации

Во сколько обойдется расчистка частот для сотовой связи пятого поколения

Конверсия может стоить до 16 млрд рублей, подсчитало объединение операторов сотовой связи «Союз LTE»
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К 2022 г. государство и операторы могут потратить на расчистку (конверсию) частот для сотовой связи пятого поколения (5G) до 16 млрд руб. Это следует из концепции создания и развития сетей 5G, разработанной объединением операторов сотовой связи – «Союзом LTE». Организация объединяет МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2. «Ведомости» ознакомились с концепцией расчистки частот для 5G. Подлинность документа подтвердила исполнительный директор союза Гульнара Хасьянова. По ее словам, документ уже направлен в Минкомсвязи. Замминистра связи Олегу Иванову известно о концепции «Союза LTE». Хотя официально в министерство документ еще не поступал, уточняет он.

Сотовая связь пятого поколения может работать в диапазонах 694–790 МГц, 3,4–3,8 ГГц и 4,4–5 ГГц, а также 24,25–27,5 ГГц. Именно для них «Союз LTE» и рассчитал предварительную стоимость конверсии. Сейчас эти частоты заняты системами спутниковой связи, телевещания, беспроводного доступа в интернет, говорят близкий к профильному ведомству человек и сотрудник одного из операторов. На них работает как гражданское оборудование, так и системы силовых ведомств и госструктур, утверждает один из собеседников «Ведомостей». Все это оборудование надо перевести в другие диапазоны.

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