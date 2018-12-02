Технологии / Телекоммуникации

Строительство сети 5G единым оператором обойдется в 73 млрд рублей

Если компании будут строить сети поодиночке, проект подорожает более чем вдвое – до 163 млрд рублей
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Минкомсвязи в четверг, 29 ноября, одобрило концепцию развития сетей 5G в России, сообщил замминистра связи Олег Иванов. Ее подготовил НИИ радио (НИИР). «Он четко показал и с экономической, и с технической точки зрения, что использование в нижнем диапазоне частот выгоднее делать инфраструктурному оператору», – сказал Иванов. «Ведомости» ознакомились с копией презентации НИИРа, ее подлинность подтвердил видевший документ человек.

Речь идет о расходах на развертывание сети 5G в российских городах-миллионниках до 2024 г. НИИР рассматривал три сценария: преимущественно самостоятельное развитие сетей 5G операторами, совместное использование ими инфраструктуры и создание единого инфраструктурного оператора. Первый сценарий обойдется в 163 млрд руб. (по 41 млрд руб. на одного оператора), второй – в 114 млрд руб., а расходы единого оператора составят 73 млрд руб.

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Комментарии
bogdanov7080
17:48 02.12.2018
Закройте всех операторов и откройте один фгуп. Через него можно украсть на эти цели не менее 1 трлн. Вы же все так делаете)
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