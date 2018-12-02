Строительство сети 5G единым оператором обойдется в 73 млрд рублей

Если компании будут строить сети поодиночке, проект подорожает более чем вдвое – до 163 млрд рублей

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В случае единого инфраструктурного оператора экономия достигается за счет того, что один и тот же район покрывается сетями 5G не четыре раза, а один Екатерина Кузьмина / Ведомости

Минкомсвязи в четверг, 29 ноября, одобрило концепцию развития сетей 5G в России, сообщил замминистра связи Олег Иванов. Ее подготовил НИИ радио (НИИР). «Он четко показал и с экономической, и с технической точки зрения, что использование в нижнем диапазоне частот выгоднее делать инфраструктурному оператору», – сказал Иванов. «Ведомости» ознакомились с копией презентации НИИРа, ее подлинность подтвердил видевший документ человек.

Речь идет о расходах на развертывание сети 5G в российских городах-миллионниках до 2024 г. НИИР рассматривал три сценария: преимущественно самостоятельное развитие сетей 5G операторами, совместное использование ими инфраструктуры и создание единого инфраструктурного оператора. Первый сценарий обойдется в 163 млрд руб. (по 41 млрд руб. на одного оператора), второй – в 114 млрд руб., а расходы единого оператора составят 73 млрд руб.