МТС запускает новый тариф для интернета вещей
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До конца 2018 г. МТС запустит специальный тариф для интернета вещей на собственной сети NB-IoT, сообщил «Ведомостям» представитель МТС Алексей Меркутов. Эта сеть уже работает в 24 городах России, включая все города-миллионники, а дальше будет расширяться на регионы, где оператор увидит спрос, уточнил он. МТС будет продавать фиксированные пакеты трафика в сети NB-IoT на год: 1 Мб за 150 руб., 12 МБ за 350 руб., 60 Мб за 800 руб., также предусмотрен доступ к специальной онлайн-платформе, чтобы отслеживать всю статистику по устройствам. Тариф рассчитан на корпоративных заказчиков, а для частных лиц позже появятся отдельные продукты, обещает Меркутов.
NB-IoT – новый основной стандарт связи для развития интернета вещей, объясняет операционный директор «Национального центра интернета вещей» Игорь Вааг. В сравнении с предыдущими стандартами его отличает энергоэффективность и способность передавать небольшие сообщения на высокой скорости, сравнивает он. Предыдущие решения для m2m служили скорее для переходного периода, когда только появлялась связь с вендинговыми аппаратами, банкоматами, перечисляет Вааг.
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