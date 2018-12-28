Mail.ru Group выкупит партнера по лицензированию музыки в соцсетях
Компания подписала опцион по выкупу 80% UMA за $100 млн
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Крупные правообладатели не раз обвиняли Mail.ru Group в пиратстве
Евгений Разумный / Ведомости
Mail.ru Group выкупит 80% компании United Media Agency (UMA,) которая заключает лицензионные договоры от ее имени. Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group.
Опционный договор о выкупе доли был подписан 27 декабря, срок действия опциона истекает 21 мая 2020 г. Впрочем, Mail.ru Group планирует закрыть сделку в I кв. 2019 г. при условии получения предварительного согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Компания пока еще не подавала документы на согласование сделки в службу, сказал «Ведомостям» представитель Mail.Ru Group. Сумма сделки составит $97 млн.
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