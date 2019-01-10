Владелец Elle и Maxim Виктор Шкулев купил «Фонтанку.ру»

Сумму сделки Шкулев не раскрыл и пообещал, что редакционная политика издания не изменится

Владелец Elle и Maxim Виктор Шкулев Максим Стулов / Ведомости

Президент и основной владелец издательского дома Hearst Shkulev Media (HSM, в него входят журналы Elle, Maxim, «Вокруг света») Виктор Шкулев купил контрольный пакет акций АО «Ажур-медиа», которое издает интернет-газету «Фонтанка.ру». Об этом сообщается на сайте издания.

Как сообщил Шкулев «Ведомостям», среди владельцев «Фонтанки» останутся основатели издания – физические лица, свою долю продала Fort Group (девелоперский холдинг, который ранее владел «Деловым Петербургом»). Сумму сделки он не раскрыл. Миссия медиа – освещать весь спектр интересов горожан, редакционная политика «Фонтанки» не изменится, пообещал Шкулев.

Сделка стала «крупнейшей на рынке СМИ Санкт-Петербурга за последнее время», приводятся в сообщении «Фонтанки.ру» слова председателя совета директоров «Ажур-медиа» Андрея Константинова. Сумму сделки он также не назвал. По его словам, у компании в настоящее время пять акционеров – физических лиц, включая основателей проекта.

Константинов подчеркнул, что перед сделкой велись долгие переговоры, на них стороны согласовали мельчайшие детали «будущей совместной жизни». Серьезных изменений в редакционной политике издания не предполагается, добавил он.

В интервью «Фонтанке» Шкулев рассказал, что это его личная инвестиция и что его американский партнер – Hearst (владеет 20% Hearst Shkulev Publishing) – в сделке не участвует. По словам Шкулева, переговоры о покупке шли полтора года. Он отрицает, что сделка как-либо связана с выборами губернатора Петербурга, которые пройдут в 2019 г. То, что покупка совпала с выборами, – «почти случайное совпадение», подчеркнул он.

В 2015 г. Шкулев получил контроль над 80% HSM в соответствии с законодательством, по которому доля иностранцев в российских СМИ ограничивается 20%. До этого он и американская Hearst Corporation владели бизнесом на паритетных началах. В HSM входят такие бренды, как Elle, Maxim, Marie Claire, Psychologies, «Антенна-Телесемь», Starhit, «Вокруг света».