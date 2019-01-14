В России появится реестр отечественного телеком-оборудования

Идея о введении пошлины на импортное телеком-оборудование была высказана в декабре Андрей Гордеев / Ведомости

В России появится единый реестр радиоэлектронного оборудования. Вице-премьер Максим Акимов поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) к 1 марта этого года разработать соответствующий правовой акт, следует из документа, опубликованного на сайте правительства. Частью радиоэлектронного реестра станет отдельный реестр телекоммуникационного оборудования, и лишь входящие в этот реестр отечественные продукты будут признаны отечественными.

Также до 1 марта Минпромторг, Минфин и ФАС должны дополнить телекоммуникационным оборудованием перечь иностранных товаров и услуг, которые нельзя закупать для нужд обороны и безопасности. Эти же ведомства и Минкомсвязи должны разработать форму типового государственного контракта, предусматривающего обязательства использовать российское оборудование.

Поручения Акимова предусматривают использование отечественного оборудования при оказании населению социально значимых (универсальных) услуг связи. На его базе планируется создать сеть беспроводного радиодоступа в населенных пунктах с населением свыше 500 человек (ее оператор будет получать частоты в ускоренном порядке). В проектах, разработанных для исполнения указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» также должно использоваться отечественное оборудование из реестра.

В декабре 2018 г. председатель совета при цифровой экономике при Совете Федерации Андрей Турчак предлагал обложить пошлинами импортное телеком-оборудование. «Нулевая ставка на готовые импортные изделия — это ненормальная ситуация. Мы должны ситуацию поменять. Повышение таможенных пошлин для импортного телекоммуникационного оборудования стимулирует развитие отечественных производителей», — цитировало его отраслевое издание comnews.ru.

Для программного обеспечения такой реестр уже существует, и ведет его Минкомсвязи. Реестр пополняется с 2016 г. и сейчас включает около 5100 наименований. Он ограничивает свободные закупки иностранного программного обеспечения госорганами: сперва они должны заглянуть в реестр и поискать в нем подходящий отечественный аналог, а если он отсутствует или не подходит по своему функционалу, то заказчик должен описать это в специальном обосновании.