Российская Tele2 купит у Ericsson 50 000 базовых станций

Статья опубликована в № 4763 от 27.02.2019 под заголовком: Tele2 ориентируется на Швецию

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Tele2 закупит 50 000 базовых станций Андрей Гордеев / Ведомости

Российская Tele2 и шведская Ericsson сообщили, что заключили пятилетнее соглашение о поставке 50 000 базовых станций – их установят в 27 регионах России, в том числе в Москве и Петербурге. Новые станции обеспечивают связь второго, третьего, четвертого и пятого поколений. Цену контракта стороны не указали.

Tele2 работает в 65 регионах России. Как вырастет количество базовых станций в сети Tele2, сколько новых станций заменят старые, представитель оператора не говорит. Базовая станция стоит около 10 000 евро, контракт можно оценить в 500 млн евро, посчитал «Интерфакс». Гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов согласен с оценкой.