Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4791 от 09.04.2019 под заголовком: НТВ покажет трюки на машинах

НТВ запустил автомобильное шоу для международной продажи

Его партнер – израильская Keshet International

Российский канал НТВ и израильский Keshet запускают совместное шоу талантов Drive Master, сообщили компании. Съемки проекта стартуют летом, производством займется компания «Вайт медиа», шоу выйдет в эфире НТВ до конца года, русское название партнеры пока не нашли.

Keshet и НТВ уже предлагают Drive Master как формат для покупки другим телеканалам. Купив права на формат, т. е. на концепцию программы, описание основных участников, ее оформление, другие каналы могут снять собственную версию шоу. Использование чужих готовых форматов очень распространено на телевидении, в том числе российском.

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