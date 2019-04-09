Блогер впервые подал иск о защите репутации

«Адские бабки» судятся с «Тинькофф банком» YouTube канал «Адские бабки»

Создатель блога и YouTube-канала «Адские бабки» Александра Баязитова подала иск о защите чести и достоинства к «Тинькофф банку», рассказала она «Ведомостям». Иск зарегистрирован Хорошевским районным судом Москвы 9 апреля, «Ведомости» ознакомились с текстом. Баязитова требует обязать банк и его сотрудников извиниться, опровергнуть распространенные в ее адрес обвинения, отозвать жалобу на ее блог из «Яндекс.Дзена» и выплатить 0,5 млн руб. компенсации морального вреда. Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.

В марте «Адские бабки» выпустили ролик о деятельности «Тинькофф банка»: якобы банк по «отработанной схеме» блокирует счета клиентам, ссылаясь на закон о противодействии легализации преступных доходов, и не дает им возможности перевести деньги в другой банк. Сотрудники «Тинькофф банка» якобы предлагают «решить вопрос» за 15–20% средств на счете в виде комиссии за его закрытие. Баязитова назвала это «террором клиентов».

Представитель банка об иске не знает. Директор по маркетингу «Тинькофф бизнеса» Ася Челован уже разбирала по существу претензии «Адских бабок» в блоге на «Яндекс.Дзен», напомнил он. Большинство клиентов успешно проходят проверки банка, в случае подозрений блокируется не сам счет, а дистанционный доступ к нему, указано в блоге. Банк берет за закрытие счета и вывод денег лишь прописанную в договоре комиссию, уточняется там же.

Банк и блогеры Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков в 2017 г. добился возбуждения уголовного дела о клевете против авторов YouTube-канала «Немагия», также он подал против них иск на 0,5 млн руб. Дело было прекращено, Тиньков пообещал отозвать иск, если блогеры извинятся. Открытой информации об извинениях нет, иск был отозван.

Через несколько дней после публикации пост «Адских бабок» на «Яндекс.Дзене» был заблокирован по жалобе пресс-службы «Тинькофф банка» – она написала, что материал содержит клевету и направлен на дестабилизацию работы банка, следует из иска. Представитель «Яндекса» подтверждал «Ведомостям», что пост «Адских бабок» был заблокирован и разблокирован после того, как Баязитова подписала заявление, что берет полную ответственность за размещаемый на сервисе «Дзен» контент и готова компенсировать «Яндексу» все убытки от претензий к ее постам.

Под роликом «Адских бабок» на YouTube есть отзыв, сделанный с аккаунта «Тинькофф банка»: «Откровенная ложь и передергивание фактов» (к иску приложены скриншоты подобных комментариев).

Из-за жалоб банка в «Яндекс.Дзен» и его комментариев на других платформах ее репутация пострадала, считает Баязитова: ей пришлось оправдываться перед подписчиками и родными, чьим мнение она дорожит, пишет она в иске.

Баязитова называет свой проект ироничным каналом о финансах. У «Адских бабок» больше 100 000 подписчиков на разных платформах.

Комментарии банка являются оценочным суждением, они прямо не обвиняют истца в совершении преступления, а используют слово «клевета» как аналог недостоверной информации, уверен адвокат коллегии «Гриднев и партнеры» Евгений Резник: «Оценочные суждения судебной защите не подлежат». Заявления, что истец разместил в блоге откровенную ложь и клевету, не являются исключительно оценочным суждением, возражает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко: «Частично это фактическое утверждение». Он называет иск «экзотическим»: дискуссии в соцсетях часто эмоциональны, но редко приводят к судебным претензиям.

В подготовке статьи участвовала Елизавета Ефимович