Аркадий Волож выбрал преемника по управлению «Яндексом»

Максим Стулов / Ведомости

Тигран Худавердян, который в последние годы был генеральным директором «Яндекс.Такси», назначен управляющим директором группы компаний «Яндекс», сообщила группа. Это новая должность в группе. Генеральным директором группы остается сооснователь и основной акционер «Яндекса» Аркадий Волож. Он теперь, по его собственным словам, сконцентрируется на более широких стратегических задачах.

Также из «Яндекса» уходит директор по технологиям Михаил Парахин – в августе этого года он вместе с семьей возвращается в США, указано в сообщении компании. Парахин в последние годы был одним из самых влиятельных топ-менеджеров «Яндекса». После отъезда он продолжит консультировать «Яндекс» и помогать «на уровне совета директоров», указано в сообщении. Представитель «Яндекса» отказался уточнять, значит ли это, что Парахин войдет в совет директоров компании.

Гендиректором «Яндекс.Такси» назначен Даниил Шулейко.

Худавердян работает в «Яндекс» почти 15 лет – с апреля 2006 г. Он, в частности, управлял такими сервисами, как «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Навигатор». С 2015 г. он возглавляет «Яндекс.Такси», а с 2018 г. – объединенную компанию «Яндекс.Такси» и Uber. «Тигран очень давно работает в «Яндексе», знает бизнес вдоль и поперек и пользуется уважением в компании», – говорит Волож.

Получается, «Яндекс» снова полностью перестроил систему управления. В конце 2017 г., после того как гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин перешел в Ozon, акционеры не стали назначать ему замену, а разделили его полномочия между несколькими сотрудниками. Гендиректором российского ООО «Яндекс» стала Елена Бунина, она же сохранила пост HR-директора группы. Грег Абовский стал операционным директором и сохранил должность финансового директора группы. Наконец, Парахин стал техническим директором, а потом и директором по технологиям группы. Каждый из них подчинялся Воложу напрямую, представители «Яндекса» говорили о коллективном управлении компанией.

Из троих топ-менеджеров наибольшим административным весом в группе, по признанию многих сотрудников «Яндекса», с которыми общались «Ведомости», обладал Парахин. Худавердян также подчинялся Выложу напрямую, поскольку «Яндекс.Такси» было выделено в отдельную компанию.

Отдельные собеседники «Ведомостей» предполагали, что Воложу была нужна такая конкуренция между топ-менеджерами чтобы выбрать преемника для операционного управления компанией. Сам Волож последние два года большую часть времени проводит не в Москве, а в Израиле, рассказывали «Ведомостям» источники в «Яндексе».

Теперь управляющий директор — единственный прямой подчиненный Воложа, говорит представитель «Яндекса». Таким образом, Абовский как операционный и финансовый директор группы, а также Бунина как гендиректор ООО «Яндекс» стали подчиняться Худавердяну.