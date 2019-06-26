Роскомнадзор решил пока не блокировать VPN-сервисы

Сергей Коньков / ТАСС

Роскомнадзор считает, что эффективнее не блокировать сервисы VPN, если они игнорируют требования российского законодательства, а штрафовать их, рассказал «Ведомостям» человек близкий к Роскомнадзору.

В среду глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил: «У нас есть право блокировать VPN-сервисы, которые не исполняют закон, но нет обязательства делать это в какой-то определенный срок. Есть девять сервисов, которые закон не исполняют. Мы, возможно, подождем принятия нового закона о штрафах. Конкретный план наших действий обсуждать не готов».

По закону «Об информации» владельцы VPN-сервисов и анонимайзеров, с помощью которых пользователи обходят блокировки Роскомнадзора, должны ограничивать доступ к сайтам из реестра запрещенных. Анонимайзеры должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов, выгружать из ФГИС список запрещенных сайтов и ограничивать к ним доступ на территории России. Требование подключить сервис к ФГИС направляется после того, как ФСБ обращается с заявлением в Роскомнадзор.

Роскомнадзор сообщал, что еще 27 марта направил требования о необходимости подключения к ФГИС владельцам 10 VPN-сервисов: NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, OpenVPN, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited и Kaspersky Secure Connection. По закону у них было 30 дней, чтобы подключиться к ФГИС. Сервисы, которые не выполнили это требование в указанный срок, Роскомнадзор может блокировать. Пока только Kaspersky Secure Connection согласился подключиться к системе, остальные или отказались, или не ответили на требование Роскомнадзора, говорил представитель службы.

Представители VPN-сервисов не ответили на запросы.

Но правом блокировать сервисы Роскомнадзор еще не воспользовался и большинство сервисов все еще доступно в России, убедились «Ведомости». За исключением Avast SecureLine VPN: о его закрытии в России из-за несогласия с местными законами сама Avast объявила в июне.

Кроме блокировок российское законодательство предусматривает и штрафы. 13 июня в Госдуму внесен законопроект, повышающий штрафы с нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. Самый крупный штраф ждет компании за невыполнение требования о хранении в России персональных данных россиян: за первое нарушение – 2–6 млн руб., за повторное – 6–18 млн руб. Прежде Роскомнадзор добился в суде штрафов для Twitter и Facebook в размере 3000 руб. за нарушение этой нормы.

19% пользователей рунета скачивали сервисы VPN, следует из опроса BrandMonitor, проведенного в 2018 г. Молодые пользователи (18–24 лет) устанавливают VPN чаще – 22% опрошенных, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на BrandMonitor.

До 2–6 млн руб. штрафы будут повышены за отказ предоставить правоохранителям информацию о пользователях, их сообщениях, а также за отказ передать ФСБ ключи декодирования. Предусмотрен штраф и для поисковиков – за отказ удалять из поисковой выдачи сайты с запрещенной в России информацией, для них штраф составит от 1 млн до 3 млн руб. вместо нынешних 500 000–700 000 руб.

VPN и анонимайзеры по закону можно только заблокировать – в КоАПе штрафов за отказ подключаться к ФГИС и за отказ ограничивать доступ к запрещенным в России сайтам не предусмотрено. В поправках, которые рассмотрит Госдума, штрафов для VPN также нет.

Представитель Роскомнадзора не смог объяснить, будет ли служба лоббировать добавление штрафов для VPN в этот законопроект.

Все VPN-сервисы, которым Роскомнадзор направлял уведомление, за исключением сервиса «Лаборатории Касперского», находятся за рубежом – в Панаме, Великобритании, Израиле, США, Швейцарии и т. д., знает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Роскомнадзору добиться выплаты штрафа от них будет практически невозможно: российское национальное законодательство не имеет никакой правовой силы и обязательственного значения в странах, где расположены VPN, говорит он. «Реального способа привести в исполнение штрафные санкции просто не существует, принудить эти компании выплатить штрафы, наложенные в России, на территории перечисленных государств по правовым и политическим причинам невозможно», – уверен Горбунов.

Но в России есть прецеденты, когда иностранные компании выплачивали и большие штрафы: например, в 2017 г. Google отдал 438 млн руб. за нарушение закона о конкуренции, а в феврале 2019 г. – 500 000 руб. за отказ подключиться к ФГИС.

Действительно, оплачивают штрафы – чтобы их не заблокировали на территории России, говорит Горбунов, но если VPN решат, что им выгоднее быть заблокированными, чем платить штраф, они могут согласиться и на блокировку.