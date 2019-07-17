Технологическая «дочка» Сбербанка пытается отсудить домен

«Сбертех» создавался в 2011 г. для обслуживания IT-инфраструктуры Сбербанка Сбертех

«Сбербанк технологии» («Сбертех») с февраля судятся с зарегистрированной в Белизе компанией Datahost за доменное имя Sbertech.ru, следует из картотеки арбитражных дел. В марте «Сбертеху» удалось добиться обеспечительных мер: суд запретил регистратору Salenames аннулировать этот домен, передавать права на его администрирование кому-то, кроме «Сбертеха», и совершать любые действия с доменом до вступления в силу решения суда. Рассмотрение дела суд дважды переносил из-за неявки представителя ответчика, следующее заседание назначено на 15 октября.

«Сбертех» создавался в 2011 г. для обслуживания IT-инфраструктуры Сбербанка. Сейчас основным доменом «Сбертеха» является Sber-tech.com, сообщил представитель банка, по адресу Sbertech.ru сайт не располагался, поскольку доменное имя было уже зарегистрировано на момент создания сайта компании. Иск подан, чтобы исключить использование домена сторонними организациями, объяснил он.

Сейчас домен перенаправляет пользователя на сайт билетного агрегатора Aviasales.ru. Собственник так монетизирует домен через партнерскую программу Travelpayouts, объяснил представитель Aviasales.

По данным «СПАРК-Интерфакса» и истории в сервисе Whois, Sbertech.ru ранее принадлежал «Сбертеху» – с января 2013 г. по апрель 2014 г. Впоследствии он переходил к другим владельцам, некоторое время он никому не принадлежал и был зарегистрирован 27 ноября 2018 г. на Datahost. А по данным сервиса Wayback Machine (сохраняет архивные копии интернет-страниц), как минимум до августа 2018 г. на домене располагался сайт самого «Сбертеха». Домен ранее не принадлежал «Сбертеху», настаивает представитель банка. Человек, близкий к Сбербанку, рассказал, что «Сбертех» вел переговоры с нынешним владельцем домена о его передаче, но они не дали результата. В Salenames не обращались за покупкой домена Sbertech.ru, утверждает директор по развитию компании Роберт Гледенов. К Datahost также никто не обращался с предложением о покупке и такого домена у этой компании нет, передал Гледенов ответ Datahost на запрос «Ведомостей». Связаться напрямую с представителями Datahost не удалось – вопросы, направленные по электронной почте, указанной в сервисе Whois, остались без ответа.

Сейчас в Whois указан другой владелец домена – Karayama Investment. Эта компания не ответила на запрос, отправленный через форму связи на сайте регистратора. Вероятно, домен был зарегистрирован давно, но его продление не оплатили, регистратор аннулировал запись и домен зарегистрировало на себя другое лицо, рассуждает управляющий партнер юрфирмы Semenov & Pevzner Роман Лукьянов. А владелец площадки Rf.ru Андрей Савельев считает, что Datahost могла сменить администратора до принятия судом обеспечительных мер, чтобы затянуть процесс.

В картотеке арбитражных дел «Ведомости» обнаружили 12 споров с Datahost начиная с 2011 г. Лукьянов рассказывает, что несколько раз судился с Datahost за доменные имена и ее представители никогда не приходили на процесс. Он считает, что Datahost регистрирует домены, похожие на товарные знаки, для их перепродажи. Datahost по состоянию на 2017 г. владела более чем 9000 доменных имен в зонах .ru и .рф, занимая 3-е место среди администраторов доменных имен, согласно совместному исследованию компании «Онлайн патент» и Координационного центра доменов .RU/.РФ. Но это не обязательно говорит о киберсквоттинге: покупка и перепродажа доменов – обычная деятельность доменных инвесторов, знает Савельев. В большинстве случаев владельцам товарных знаков удается договориться с администратором о покупке домена – в среднем в России они продаются за 30 000–300 000 руб., стоимость такого имени, как Sbertech.ru, может составлять около 100 000 руб., оценивает он.

Доменные имена были исключены из перечня объектов правовой охраны в 2006 г., после чего основным способом борьбы с киберсквоттингом стал словесный товарный знак, говорит владелец юрфирмы «Катков и партнеры» Павел Катков. У «Сбертеха» нет собственного товарного знака, но Сбербанк зарегистрировал товарный знак Sber в июле 2017 г., следует из базы «Онлайн патента». Поскольку торговая марка зарегистрирована за год до последней регистрации домена, «Сбертеху», вероятно, удастся отобрать его в суде, считает доменный инвестор Павел Гросс-Днепров. Как правило, суды встают на сторону владельцев исключительного права на товарный знак или фирменного наименования, замечает Лукьянов. Фирменное наименование пользуется такой же правовой защитой, как и товарные знаки, и если суд установит, что использование домена нарушает права истца, то у него есть шансы получить это доменное имя, говорит заместитель директора Координационного центра доменов .RU/.РФ по правовым вопросам Сергей Копылов.