Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4871 от 07.08.2019 под заголовком: Рекламщики теряют бюджеты

Обороты 10 крупнейших рекламных групп в России в 2018 году упали на 4,5%

Если еще четыре года назад они контролировали почти 90% рекламных бюджетов страны, то теперь – менее половины

У шести из 10 крупнейших рекламных групп России в 2018 г. уменьшились бюджеты, которыми они распоряжаются в интересах клиентов, подсчитали «Ведомости» на основе рейтинга, составленного порталом о рекламе и маркетинге Sostav.ru и Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР). Падение составило от 1,4 до 31% в зависимости от группы. Если в 2015 г. 10 крупнейших рекламных групп контролировали почти 90% рекламных бюджетов в стране, то в прошлом году через них прошло 223,5 млрд руб. (без учета НДС), или меньше половины бюджетов. Это на 4,5% меньше, чем в 2017 г.

Доля топ-10 сокращается из-за быстро растущего интернета, где много малых и средних рекламодателей, которые не пользуются услугами агентств. Более того, сами Sostav и АКАР из-за сложностей со сбором данных учитывают в оборотах агентств лишь баннеры и видеоролики, но не контекстные объявления, на которые приходится большая часть интернет-рекламы. В бюджетах под управлением крупных агентств доля контекстных объявлений гораздо ниже, чем по рынку в целом, настаивают аналитики Sostav. Агентства, Sostav и АКАР долго спорили о методологии рейтинга, но в конечном итоге подавляющее большинство крупных групп согласились с корректностью полученных данных – «Ведомости» ознакомились с копиями соответствующих писем групп.

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