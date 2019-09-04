Суд отказал «Лаборатории Касперского» в иске к бывшим сотрудникам

Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы отказал «Лаборатории Касперского» в иске к «Киберсекьюрити солюшнс» – компании, созданной ее бывшими сотрудниками. Запись об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

«Киберсекьюрити солюшнс» зарегистрировали в апреле 2018 г. Александр Ермакович (41%, по данным «СПАРКа»), Евгений Колотинский (30%) и Владимир Скворцов (29%). По данным «Лаборатории Касперского», в момент регистрации все трое были действующими сотрудниками «Лаборатории Касперского». «Ведомости» нашли в открытых данных, что Ермакович руководил Kaspersky Fraud Prevention, а Колотинский – исследовательской группой в отделе защиты от сетевого мошенничества; кем работал Скворцов, установить не удалось.

В иске «Лаборатория Касперского» утверждала, что, уволившись, трое продавали через свою компанию программное обеспечение, в котором «с большой долей вероятности использовались результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат истцу». Название программного продукта в иске не сообщается, «Лаборатория Касперского» его тоже не назвала. В базе Роспатента есть описание «системы выявления потенциально опасных устройств при взаимодействии пользователя с банковскими сервисами», авторы которого – основатели «Киберсекьюрити солюшнс», а держатель патента – «Лаборатория Касперского».

«Лаборатория Касперского» требовала, чтобы суд признал ее исключительные права на компоненты программного обеспечения и обязал ответчика прекратить их коммерческое использование. Однако суд ей в этом отказал.

Решение можно обжаловать в течение месяца. «Лаборатория Касперского» примет решение о подаче апелляции после того, как решение арбитражного суда появится полностью, сообщили в пресс-службе компании. Споры об интеллектуальной собственности, особенно в области информационных технологий, по своему характеру очень сложны, комментирует пресс-служба решение суда, и такие термины, как «программно-облачные решения» и действия с ними, вызывают проблемы при восприятии. Потому определенные обстоятельства не были учтены судом должным образом, считают в «Лаборатории Касперского».

Связаться с «Киберсекьюрити солюшнс» не удалось, компания находится в стадии ликвидации.

Мотивировочная часть решения не опубликована. Вероятно, речь идет не о конкретном патенте, а о наработках, которые использовались для создания программного обеспечения, самого по себе уникального, полагает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. В суде же защищаются не идеи, а конечный продукт, объясняет юрист – и называет это дело необычным. Либо «Лаборатория Касперского» за полгода не смогла доказать суду, что речь идет об одном и том же продукте, либо экспертиза подтвердила, что это разные программные продукты, соглашается старший юрист юридической компании «Дювернуа лигал» Анна Яковлева. По ее мнению, сами формулировки исковых требований нуждаются в уточнении.