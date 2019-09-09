Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4894 от 09.09.2019 под заголовком: «Каро» заработает на супергероях

Киносеть «Каро» откроет магазины с комиксами

Эти рисованные истории становятся популярными в России

Сеть кинотеатров «Каро» в ближайшие полгода откроет внутри своих кинотеатров пять магазинов, где будет продавать комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics, а также других популярных фильмов и сериалов. Об этом «Ведомостям» рассказала президент «Каро» Ольга Зинякова. Партнером сети про проекту станет интернет-магазин Not Stuff Toys, с которым «Каро» в качестве эксперимента открыла первую торговую точку в сентябре 2018 г. в своем московском кинотеатре «Октябрь».

Очевидно, что популярность культуры комиксов и супергероев в России растет, эти книги и сопутствующие лицензионные товары интересны людям, которые смотрят фильмы по вселенным Marvel и DC Comics, объясняет Зинякова. Самые востребованные товары у покупателей Not Stuff Toys связаны с такими персонажами, как Человек-паук, Железный человек, Танос и другие герои Marvel, говорит основатель интернет-магазина Михаил Рыбалко.

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