Киносеть «Каро» откроет магазины с комиксами
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Сеть кинотеатров «Каро» в ближайшие полгода откроет внутри своих кинотеатров пять магазинов, где будет продавать комиксы и лицензионные товары по мотивам кинофраншиз Marvel и DC Comics, а также других популярных фильмов и сериалов. Об этом «Ведомостям» рассказала президент «Каро» Ольга Зинякова. Партнером сети про проекту станет интернет-магазин Not Stuff Toys, с которым «Каро» в качестве эксперимента открыла первую торговую точку в сентябре 2018 г. в своем московском кинотеатре «Октябрь».
Очевидно, что популярность культуры комиксов и супергероев в России растет, эти книги и сопутствующие лицензионные товары интересны людям, которые смотрят фильмы по вселенным Marvel и DC Comics, объясняет Зинякова. Самые востребованные товары у покупателей Not Stuff Toys связаны с такими персонажами, как Человек-паук, Железный человек, Танос и другие герои Marvel, говорит основатель интернет-магазина Михаил Рыбалко.
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