Технологии / Телекоммуникации

Как Китай собирается стать лидером в развертывании сетей 5G

Его мобильные операторы могут похвастаться сильной поддержкой правительства

Сети пятого поколения (5G) благодаря гораздо более быстрой (до 100 раз) передаче данных могут способствовать разработке самоуправляемых автомобилей, автоматизации промышленности и другим инновациям. Президент США Дональд Трамп хочет выиграть эту гонку, но, несмотря на определенные успехи американских мобильных операторов, в ближайшие месяцы их может опередить Пекин.

Сети 5G уже появились в некоторых крупных городах США. Первой их в апреле запустила Verizon Communications в Чикаго и Миннеаполисе. Но действия Вашингтона нельзя назвать слаженными, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Белый дом пока так и не освободил частоты, которые наилучшим образом подходят для связи нового поколения. Кроме того, местные жители часто жалуются на появление новых вышек сотовой связи возле своих домов.

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