Как Китай собирается стать лидером в развертывании сетей 5G

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Пекин хочет, чтобы связь нового поколения была доступна не только в крупных городах Aly Song / REUTERS

Сети пятого поколения (5G) благодаря гораздо более быстрой (до 100 раз) передаче данных могут способствовать разработке самоуправляемых автомобилей, автоматизации промышленности и другим инновациям. Президент США Дональд Трамп хочет выиграть эту гонку, но, несмотря на определенные успехи американских мобильных операторов, в ближайшие месяцы их может опередить Пекин.

Сети 5G уже появились в некоторых крупных городах США. Первой их в апреле запустила Verizon Communications в Чикаго и Миннеаполисе. Но действия Вашингтона нельзя назвать слаженными, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Белый дом пока так и не освободил частоты, которые наилучшим образом подходят для связи нового поколения. Кроме того, местные жители часто жалуются на появление новых вышек сотовой связи возле своих домов.