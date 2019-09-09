Как Китай собирается стать лидером в развертывании сетей 5G
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Сети пятого поколения (5G) благодаря гораздо более быстрой (до 100 раз) передаче данных могут способствовать разработке самоуправляемых автомобилей, автоматизации промышленности и другим инновациям. Президент США Дональд Трамп хочет выиграть эту гонку, но, несмотря на определенные успехи американских мобильных операторов, в ближайшие месяцы их может опередить Пекин.
Сети 5G уже появились в некоторых крупных городах США. Первой их в апреле запустила Verizon Communications в Чикаго и Миннеаполисе. Но действия Вашингтона нельзя назвать слаженными, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Белый дом пока так и не освободил частоты, которые наилучшим образом подходят для связи нового поколения. Кроме того, местные жители часто жалуются на появление новых вышек сотовой связи возле своих домов.
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