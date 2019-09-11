«Яндекс» вложит 5 млрд рублей в образование

Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» в ближайшие три года вложит в развитие образования, существующих и новых образовательных проектов в сфере IT для школьников, студентов и профессионалов 5 млрд руб., сообщила компания. Эту программу в «Яндексе» назвали «Образовательной инициативой». Инвестиции пойдут на расширение существующих и создание новых проектов, указывается в сообщении. Эту инициативу «Яндекс» будет реализовывать вместе государственными органами, общеобразовательными школами, ВУЗами и колледжами.

В России существует острая нехватка профессионалов в IT-индустрии, указывает «Яндекс», поэтому компания обещает к 2022 г. подготовить 100 000 IT-специалистов, что составляет около 20% от работающих в этой сфере IT сегодня. В частности, 30 000 школьников освоят программирование в «Яндекс.лицее» и IT-классах. ВУ3ы выпустят около 20 дипломированнвх специалистов, и ещё 50 000 специалистов пройдут профессиональную переподготовку в в «Яндекс.практикуме».

«Яндекс» занимается образовательными программами с 2007 г., сейчас у компании больше 30 образовательных проектов и сервисов для школьников и выпускников ВУЗов.

Помимо IT-сферы, «Яндекс» занимается общим образованием, в том числе школьным. В ближайшие три года компания доведет число предметов в своем проекте «Яндекс.Учебник» до десяти. Этот сервис был запущен год назад, сейчас им пользуется 0,6 млн школьников.

Отдельный проект компании предназначен для учителей – преподавателей научат использовать новые технологические и программные решения для совершенствования учёных процессов.

«Яндекс» создали люди, окончившие отечественные школы и ВУЗы. Большинству из нас очень повезло с учителями, — говорит гендиректор ООО «Яндекс» Елена Бунина, — «Образовательная инициатива» — это возможность вернуть долг нашей системе образования».