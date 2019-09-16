Власти США ввели постоянный запрет на госзакупки продукции «Лаборатории Касперского»

Он распространяется на все госорганы и их подрядчиков

Статья опубликована в № 4900 от 17.09.2019 под заголовком: Не покупать российское

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Управляющий совет по федеральным закупкам, куда входят министерство обороны США, администрация общих служб США и Национальное управление по аэронавтике и космическому пространству (NASA), ввел постоянный запрет на закупку продукции «Лаборатории Касперского» для американских госорганов. Документ вступил в силу 10 сентября.

Таким образом, временный запрет, действовавший с 1 октября 2018 г., стал постоянным.

Документ запрещает закупать продукцию «Лаборатории Касперского» не только госорганам, но и подрядчикам и поставщикам IT-услуг для госструктур. А еще они должны уведомить госорганы, если во время контракта обнаружат применение продукции «Лаборатории Касперского». То же требование распространяется и на субподрядчиков, сказано в документе.

Проблемы «Лаборатории Касперского» в США начались в 2017 г., когда министерство внутренней безопасности заподозрило компанию в сотрудничестве с российскими спецслужбами и запретило американским чиновникам использовать ее продукцию. В конце 2017 г. запрет был закреплен в законе об оборонных госзакупках для всего правительства США, который распространялся как на гражданские, так и на оборонные ведомства.

Введенные в 2018 г. ограничения хотя и назывались временными, но были бессрочными, а новый документ вводит постоянно действующий запрет на продукцию «Лаборатории Касперского», объясняет управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Постоянный запрет будет действовать, пока его не снимет сам совет по федеральным закупкам, говорит он.

Отменить запрет может только решение того же административного органа: для этого в новом законе о закупках (основание для запрета), например, на 2020 г. должно быть описано разрешение использовать продукцию компании, указывает специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. В противном случае запрет продолжает действовать.

Компания может попытаться признать акт противоречащим конституции в суде, предлагает юрист фирмы Nektorov, Saveliev & Partners Михаил Крим. Но суды в США стоят на стороне государственных органов и отменять постановление даже при отсутствии прямых доказательств не намерены, указывает он.

«Лаборатория» пыталась оспорить временный запрет, но в мае 2018 г. суд округа Колумбия отклонил оба иска компании, его поддержал апелляционный суд.

В судебной практике нет прецедентов снятия такого рода ограничений, введенных по политическим мотивам и мотивам государственной безопасности США, указывает Пахомов.

Планов бороться с запретом на работу с госорганами США пока нет, передал через представителя вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с госорганами Антон Шингарев. Запрет продуктов компании в госорганах исключительно политический и оспаривать в суде его бессмысленно, считает он. Решение будет отменено, когда изменится политическая ситуация, уверен Шингарев.

По итогам 2018 г. продажи «Лаборатории Касперского» в Северной Америке в 2018 г. снизились на 25%, сообщала компания – и объяснила падение «сложной геополитической обстановкой». Общая выручка компании за 2018 г. выросла на 4% и достигла $725,6 млн.

Сейчас долю Северной Америки в доходах компания не раскрывает, а в 2016 г. на американских клиентов приходилась примерно четверть продаж, указывала «Лаборатория» в иске к властям США.

За последние 12 лет компания инвестировала в этот рынок более $500 млн. В 2018 г. ей удалось увеличить онлайн-продажи новых лицензий на рынке Северной Америки на 8%.

«Лаборатория» продолжает работать на американском рынке, он остается одним из крупнейших для компании, заключает Шингарев.