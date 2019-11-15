В России растет спрос на высокотехнологичные телевизоры

Время 8К еще не пришло, это наше послезавтра, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: во-первых, телевизоры с таким разрешением стоят не менее 350 000 руб. – и многие потребители не смогут либо не станут такой покупать; во-вторых, у ведущих операторов платного телевидения еще нет каналов и контента под разрешение 8К. Это означает, объясняет Кусков, что, купив себе такой телевизор, потребитель будет смотреть видео все в том же качестве 4K и ниже. Пока эти телевизоры не станут более доступными для рядового потребителя и пока не появится контент, технически соответствующий стандарту 8К, говорить о массовом их распространении рано. Вероятно, продажи растут потому, что таких телевизоров на рынке пока не много.