В России растет спрос на высокотехнологичные телевизоры
В России растет спрос на телевизоры с высоким разрешением экрана и функциями Smart TV, сообщает группа «М.видео-Эльдорадо». По данным компании, с января по сентябрь 2019 г. всего на российском рынке было продано 4,4 млн телевизоров, половина – с системой Smart TV и четверть – с разрешением 4К и выше. За аналогичный период прошлого года было продано около 850 000 телевизоров с разрешением 4К (4000 пикселей по горизонтали) и выше – таким образом, их продажи в 2019 г. выросли на 30%. Каждый квартал удваиваются продажи телевизоров с разрешением 8К (8000 пикселей по горизонтали) – они появились на российском рынке в середине прошлого года. Всего с января по сентябрь россияне потратили на телевизоры приблизительно 100 млрд руб.
Данные «М.видео-Эльдорадо» несколько отличаются от данных «Связного». По словам вице-президента по продажам компании Давида Борзилова, за три квартала 2019 г. на российском рынке продано 4,6 млн телевизоров на 104 млрд руб. Рост продаж Борзилов связывает с переходом на цифровое вещание, а также с популярностью онлайн-кинотеатров и других стриминговых сервисов, которые комфортно смотреть с большого экрана.
C января по сентябрь 2019 г. спрос на телевизоры на площадке Ozon вырос на 180% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорит Алексей Кузьмин, руководитель направления электроники Ozon. Наибольшей популярностью, указывает он, пользуются модели с функцией Smart TV: например, в этом году продажи Smart TV бренда Samsung увеличились в 10 раз, также пользуются популярностью марки Thomson, LG и BBK.
Стандартным разрешением для телевизора становится UHD 4К, говорит представитель Samsung: около половины оборота в категории телевизоров в рублях формируется именно телевизорами с разрешением 4К, но и телевизоры с разрешением 8K, представленные компанией в конце прошлого года, хорошо продаются, и, по прогнозам Samsung на следующий год, категория покажет как минимум двукратный рост.
Время 8К еще не пришло, это наше послезавтра, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: во-первых, телевизоры с таким разрешением стоят не менее 350 000 руб. – и многие потребители не смогут либо не станут такой покупать; во-вторых, у ведущих операторов платного телевидения еще нет каналов и контента под разрешение 8К. Это означает, объясняет Кусков, что, купив себе такой телевизор, потребитель будет смотреть видео все в том же качестве 4K и ниже. Пока эти телевизоры не станут более доступными для рядового потребителя и пока не появится контент, технически соответствующий стандарту 8К, говорить о массовом их распространении рано. Вероятно, продажи растут потому, что таких телевизоров на рынке пока не много.
Как правило, люди приобретают телевизоры с функцией Smart-TV, чтобы смотреть не то, что им показывают, а то, что они выбирают сами, продолжает Кусков, – не только линейное телевидение, но и видео по запросу (ОТТ, Over the Top), рынок которого набирает сейчас обороты: это либо подписка, либо разовая покупка видео; сегодня провайдеры видео по запросу имеют аудиторию в 6 млн домохозяйств. Кроме того, вкладывая свои средства в Smart-TV, потребители рассчитывают на просмотр видео в высоком качестве, чего обычное телевидение не дает, уверен Кусков. По его данным, аудитория платного телевидения в России превышает на сегодняшний день 43 млн домохозяйств.
Рост продаж телевизоров со Smart TV и высоким разрешением экрана мог сказаться на численности аудитории онлайн-кинотеатров, говорят в ivi и Megogo. Рост продаж Smart TV – один из катализаторов роста аудитории ivi в целом и платной модели в частности, говорит директор ivi по развитию Ирина Грандель. По ее словам, эти рынки зависят друг от друга: продажа телевизоров стимулирует легальное смотрение, а публичный успех рынка легальных видеосервисов создает благодатную почву для появления новых онлайн-кинотеатров, в том числе для создания собственных OTT-сервисов крупными производителями контента и телеканалами. Соответственно, продолжает Грандель, вендоры совершенствуют технические возможности телевизоров и учитывают при этом разнообразные форматы, а онлайн-кинотеатры, в свою очередь, обеспечивают пользователям комфортные условия просмотра и предлагают контент в лучшем существующем качестве. На сегодняшний день, отмечает она, имеется большое количество контента в 4К, включая голливудских мейджоров.
Гендиректор Megogo в России Виктор Чеканов говорит, что в период с января по сентябрь наблюдался рост количества пользователей сервиса через Smart TV, но объяснять его исключительно ростом продаж Smart TV-устройств он бы не стал. Чеканов напомнил, что в период валютных колебаний конца 2015 г., когда стремительно вырос спрос на электронику, численность аудитории видеосервисов тоже значительно выросла.
Чеканов также указывает на то, что большая часть аудитории Megogo использует для просмотра компьютеры (приблизительно 30 млн уникальных пользователей в месяц), на Smart TV приходится на порядок меньше – около 3 млн; однако пользователи Smart TV показывают стабильную динамику роста (в декабре и январе – чуть ускоренную), знает Чеканов.