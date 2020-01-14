Суд обязал Telegram раскрыть SEC информацию о банковских операциях

Вопрос о раскрытии банковских записей стороны начали обсуждать еще в декабре 2019 г. Американский регулятор хотел понять, на что тратились деньги, полученные от инвесторов для запуска блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Их сбор происходил в два раунда с января по март 2018 г., всего Telegram утверждал, что привлек $1,7 млрд. SEC указывала, что первоначально ответчик согласился предоставить информацию, но позднее сообщил комиссии, что предоставит данные о платежах выборочно.