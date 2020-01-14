Суд обязал Telegram раскрыть SEC информацию о банковских операциях
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получит от Telegram Group Inc и TON Issuer Inc. банковские данные, в которых показано, как и на что были потрачены собранные инвестиции, говорится в постановлении за подписью судьи Кевина Кастела.
Все банковские записи должны быть предоставлены до 26 февраля. Суд решил, что они могут быть отредактированы: ответчики имеют право скрыть конфиденциальную информацию, которая может в них содержаться. Документы будут подаваться по мере их готовности.
Суд Южного округа Нью-Йорка также решил, что не будет продлевать конечный срок подачи документов также, как и «существующий график в отношении ходатайства о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства или предварительного судебного запрета».
Вопрос о раскрытии банковских записей стороны начали обсуждать еще в декабре 2019 г. Американский регулятор хотел понять, на что тратились деньги, полученные от инвесторов для запуска блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Их сбор происходил в два раунда с января по март 2018 г., всего Telegram утверждал, что привлек $1,7 млрд. SEC указывала, что первоначально ответчик согласился предоставить информацию, но позднее сообщил комиссии, что предоставит данные о платежах выборочно.
В начале января американский регулятор потребовал от Telegram раскрыть эту информацию через суд. С помощью данных в SEC планировала провести тест Хоуи и определить, является ли криптовалюта Gram ценной бумагой — именно это является предметом спора. Адвокаты Telegram настаивали, что суд уже получил документы, включающие информацию указанных транзакциях. Они подчеркивали, что сбор дополнительных данных будет для защиты Telegram слишком обременительным.
Судебное разбирательство между SEC и Telegram началось осенью 2019 г. Американский регулятор добился запрета на выпуск Gram, запланированный на конец октября того же года. SEC считает Gram ценной бумагой и настаивает, что к ней нужно применять законодательство о ценных бумагах, в частности, эмитент обязан раскрыть информацию о финансовом состоянии компании. В начале января SEC предъявила Telegram новые обвинения, заявив, что компания продавала токены уже после окончания первичного размещения.