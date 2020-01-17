SEC и Telegram обнародовали правовые позиции
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и два офшора – Telegram Group Inc. и ее «дочка» TON Issuer Inc. – попросили окружной суд штата Нью-Йорк вынести решение по их спору в ускоренном порядке, говорится в ходатайствах, поданных сторонами.
По словам руководителя практики международных споров Buzko Legal Евгения Краснова, подача ходатайств свидетельствует о том, что и SEC, и Telegram хотят избежать полноценного судебного процесса с прениями сторон, который может занять много времени, поскольку уверены в своих аргументах и рассчитывают на победу.
Вместе с ходатайствами опубликованы правовые позиции сторон. И если SEC уже объясняла, почему считает Gram – криптовалюту Telegram – ценной бумагой и настаивает на применении к ней соответствующего законодательства, то Telegram подробно ответил на претензии регулятора, подкрепив их показаниями Павла Дурова и других представителей компании, впервые.
Позиция Telegram
Аргументы Telegram изложены в 287 пунктах. Компания, в частности, заявила, что до последнего момента перед подачей иска SEC общалась с регулятором. В течение 18 месяцев до 11 октября 2019 г. (дата подачи иска) представители компании Дурова обменивались письмами с SEC, встречались с представителями комиссии и даже были готовы внести некоторые изменения в проект, но получали от регулятора лишь «ограниченную» обратную связь.
За три недели до запланированного запуска блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) SEC обратилась в суд и добилась временного запрета на выпуск Gram. Причиной стало то, что он не был зарегистрирован должным образом: регулятор утверждал, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие. Он должен был состояться 31 октября 2019 г. К этому моменту блокчейн-платформа была полностью готова, говорится в показаниях Дурова, которые приводятся в документе.
По мнению Telegram, решение запретить выпуск Gram противоречит заявлениям SEC о стремлении сотрудничать с разработчиками технологий, связанных с цифровыми активами: «Решение регулятора раскритиковали как законодатели США, так и один из членов SEC». Компания также обвинила SEC в том, что регулятор не сумел обеспечить понятное регулирование этой области, и осудила ее за публикацию переписки между представителями Telegram и инвесторами.
Telegram объясняет, почему Gram нельзя считать ценной бумагой, говорит управляющий партнер «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов: токены, по утверждению компании, не дают права на долю в Telegram и связанных с ней компаниях, а сама компания не гарантирует инвесторам получение прибыли в будущем. Отвечая на претензию регулятора о формировании вторичного рынка Gram до запуска TON, Telegram заявляет, что предпринимала усилия для того, чтобы пресечь перепродажу Gram. Например, она брала с инвесторов обязательство, что те не будут прямо или косвенно перепродавать криптовалюту до официального запуска платформы.
Компания отмечает также, что 21 января 2018 г., то есть еще до привлечения инвестиций на создание TON, Дуров призвал в своем Twitter сообщать о предложениях о покупке Gram, полученных от третьих лиц. Но даже если спекулятивная торговля впоследствии происходила, ее недостаточно для того, чтобы отнести Gram к ценным бумагам, поскольку их цена после запуска TON будет зависеть от рыночных факторов, а не от действий Telegram, приводит Надмитов аргументы компании.
В документе Telegram также впервые публично раскрыл веб-сайты и другие ресурсы, которые принимали участие в разработке приложений и инструментов для блокчейна TON, например, TON Labs, Button, Mercuryo и т.д.
Позиция SEC
SEC продолжает настаивать, что инвесторы рассчитывали заработать на перепродаже Gram еще до запуска TON, а компания Дурова знала о сером рынке. В частности, советник по инвестициям Telegram Джон Хайман регулярно спрашивал у инвесторов, не встречали ли они предложений о перепродаже Gram. Хаймана в середине марта 2018 г. информировали, что один из инвесторов TON хочет перепродать 25–50% своих токенов на вторичном рынке за $4,5–9 млн по цене вдвое выше той, за которую их приобрел. Полученную информацию Хайман передавал Дурову и вице-президенту по развитию Telegram Илье Перекопскому.
SEC также обвиняет Telegram в продаже токенов уже после окончания сбора инвестиций. Регулятор привел счета, согласно которым 20 июня 2018 г. Da Vinci Capital продала Gram на более чем $2 млн фонду ITI Funds. Gem Limited 2 июля 2018 г. продала токены на 7,2 млн евро фирме Goliat Solutions и на $4,5 млн – Space Investments Limited. По мнению SEC, эти сделки говорят о том, что Telegram либо привлек больше заявленных $1,7 млрд, либо не привлек их и дособирал деньги позже.
Комиссия утверждает, что 6 апреля 2018 г. Telegram разослал письма с информацией о том, что привлек $750 млн, однако по факту у него тогда было только $490 млн. Эта цифра постепенно росла в течение следующих нескольких месяцев, пока сотрудники Telegram Шьям Парех, Джон Хайман и Илья Перекопский работали над тем, чтобы получить оплату по условиям договора с инвесторами. Человек, близкий к одному из этих фондов, подтвердил «Ведомостям», что по факту все документы закрывались вплоть до лета 2019 г.
В июне 2018 г. Telegram нашел еще один источник дополнительных инвестиций. По данным SEC, российский биржевой брокер «Атон» сам написал о своем предложении Пареху в мае 2019 г. и обязался предоставить компании инвесторов в обмен на 10% валовой выручки от инвестиций. Telegram также выплатил «Атону» не менее $1,2 млн в качестве вознаграждения по этому соглашению.
Летом 2019 г. Forbes писал, что в закрытой презентации для инвесторов «Атон» оценивал стоимость Gram в диапазоне $2,1–8,0 за токен. По данным компании, к 2028 г. стоимость одного Gram могла бы достигнуть $15–30 за монету, при том что инвесторы первого раунда вкладывались в криптовалюту по цене $0,38 за токен, а инвесторы второго – по цене $1,33 за токен. Один из инвесторов сообщил SEC, что, по его информации, «Атон» уже сумел перепродать свои токены за $10 млн. «Все сильно удивляются, получив презентацию «Атона», – заявил SEC этот инвестор, – но «Атон» утверждает, что у них есть на то письменное разрешение».
Что дальше
«Каждая сторона говорит сейчас, что доказательства ей больше не нужны и она выигрывает по всем пунктам. Позиция Telegram буквально следующая: «Мы должны выиграть». SEC же говорит, что должна выиграть по вопросу ответственности Telegram за незаконный выпуск токенов Gram», – объясняет руководитель практики международных споров Buzko Legal. По его словам, вопрос об ущербе в результате этих действий регулятор будет решать позже.
После того как суд изучит аргументы сторон и примет решение относительно поданных ходатайств и рассмотрения дела в ускоренном порядке, начнется либо подготовка к полноценному судебному процессу (если одну из сторон не устроит решение суда), либо стороны пойдут на мировое соглашение и в частном порядке доурегулируют разногласия, заключает юрист.