SEC и Telegram обнародовали правовые позиции

Летом 2019 г. Forbes писал, что в закрытой презентации для инвесторов «Атон» оценивал стоимость Gram в диапазоне $2,1–8,0 за токен. По данным компании, к 2028 г. стоимость одного Gram могла бы достигнуть $15–30 за монету, при том что инвесторы первого раунда вкладывались в криптовалюту по цене $0,38 за токен, а инвесторы второго – по цене $1,33 за токен. Один из инвесторов сообщил SEC, что, по его информации, «Атон» уже сумел перепродать свои токены за $10 млн. «Все сильно удивляются, получив презентацию «Атона», – заявил SEC этот инвестор, – но «Атон» утверждает, что у них есть на то письменное разрешение».