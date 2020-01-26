Только треть россиян знают, что такое искусственный интеллект

В опросе участвовало 1600 респондентов. Согласно методике для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Исследование показало, что 75% россиян слышали о технологии ИИ, а 38% даже смогли назвать сферы его применения, в том числе высоко оценив потенциал внедрения в научной сфере, промышленности и на транспорте. Несмотря на невысокую осведомленность, большинство россиян все же положительно или нейтрально относятся к распространению технологии ИИ: 48% населения выразили интерес, восхищение и доверие технологии, 31% – нейтральное отношение, 7% – удивление, а 12% высказали негативные эмоции.