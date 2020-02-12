Производители и импортеры электроники попросили снизить «налог на болванку»

Этот сбор в пользу авторов музыки сейчас платят экспортеры и продавцы таких товаров, как смартфоны, плейеры, планшеты, компьютеры, CD- и DVD-диски, т. е. всех устройств, которые позволяют копировать и распространять музыкальные файлы. Это компенсация музыкантам за то, что пользователи делятся треками между собой и не платят за это правообладателям, объясняли чиновники.