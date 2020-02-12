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Производители и импортеры электроники попросили снизить «налог на болванку»

В 2018 году этот налог принес 4,4 млрд рублей РСП, возглавляемому Никитой Михалковым
Мария Истомина Денис Сивичев Екатерина Кинякина
Продавцы и импортеры электроники попросили чиновников снизить вдвое платежи в пользу авторов музыки /Максим Стулов / Ведомости

Продавцы и импортеры электроники попросили чиновников снизить вдвое платежи в пользу авторов музыки, рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. В письме в Минэкономразвития ассоциация предлагает снизить так называемый налог на болванки с 1% от таможенной стоимости техники до 0,5% («Ведомости» ознакомились с копией документа, достоверность его подтвердил Гуськов, а в Минэкономразвития сообщили, что получили письмо).

Этот сбор в пользу авторов музыки сейчас платят экспортеры и продавцы таких товаров, как смартфоны, плейеры, планшеты, компьютеры, CD- и DVD-диски, т. е. всех устройств, которые позволяют копировать и распространять музыкальные файлы. Это компенсация музыкантам за то, что пользователи делятся треками между собой и не платят за это правообладателям, объясняли чиновники.

Предложения РАТЭК уже рассматривались на заседании рабочей группы при Минэкономразвития в конце января, обсуждение будет продолжено, сообщил «Ведомостям» представитель министерства.

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