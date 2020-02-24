С 1 марта в московском наземном транспорте отключат WiFi
Беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях с 1 марта будет временно недоступен, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Мосгортранса». Там пояснили, что WiFi в наземном транспорте в том виде, в каком он есть сейчас, не удовлетворяет требованиям пользователей.
«Мосгортранс» планирует опросить пассажиров и с учетом их пожеланий улучшить сервис. Ожидается, что беспроводной интернет вернется в наземный городской транспорт Москвы во втором полугодии 2020 г. Обновленный сервис планируется запустить на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные районы столицы.
В апреле прошлого года «Мосгортранс» направил «дочке» «Мегафона», провайдеру NetByNet, письмо, в котором перечислил недостатки в работе WiFi в наземном транспорте. В частности, в письме говорилось, что WiFi-доступ не работает или работает медленнее, чем предписано условиями договора. Входящая и исходящая скорость на абонента ниже предусмотренных 256 Кбит/с, а в 40% случаев общая скорость на салон транспортного средства ниже заявленных 10 Мбит/с, сообщал «Мосгортранс» подрядчику.
NetByNet с пониманием отнеслась к решению «Мосгортранса» приостановить предоставление услуг WiFi в наземном транспорте и проанализировать телекоммуникационную среду столицы, сообщил «Ведомостям» генеральный директор компании Андрей Батанов. «На сегодняшний день мы исполнили все свои обязательства по контракту с "Мосгортрансом" и предоставили все услуги в полном объеме. Мы оснастили городской наземный транспорт необходимым оборудованием и развернули WiFi-сеть с использованием технологий 3G и LTE», — добавил он. По словам Батанова, средняя ширина канала на пользователя превышала зафиксированный в договоре диапазон 256 Кбит/с — 10 Мбит/c и составляла 13,9 Мбит/с. В 2019 г. пассажиры воспользовались услугой 1,7 млрд раз. За это время передано более 651 Тб данных.
NetByNet выиграла конкурс «Мосгортранса» на оснащение 8000 московских автобусов, троллейбусов и трамваев доступом к бесплатному WiFi в 2015 г. Вместе с оператором «Максимателеком» (обеспечивает услуги WiFi в метрополитене) NetByNet предоставляет абонентам единую WiFi-зону для пассажиров метрополитена и наземного общественного транспорта Москвы. Стоимость контракта составила 403 млн руб. По договору между «Мосгортрансом» и NetByNet оператор должен предоставлять WiFi-доступ до конца 2020 г.
Претензии к WiFi в наземном транспорте были и у пассажиров. После того, как «Максимателеком» и NetByNet осенью 2016 г. создали единую WiFi-зону для метрополитена и наземного общественного транспорта, пользователи стали жаловаться на излишнюю навязчивость беспроводного интернета. Проблема была в том, что смартфоны единожды подключившись к WiFi в метро, начинали автоматически подключаться ко всем точкам доступа, например, к установленным в проезжающих мимо автобусах. При этом без авторизации бесплатный интернет не работает.
Летом 2017 г. «Максимателеком» прислушался к жалобам пользователей и выпустил обновление приложения MT Cabinet, позволяющее отключать доступ в наземном общественном транспорте и в электричках.