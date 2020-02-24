С 1 марта в московском наземном транспорте отключат WiFi

NetByNet с пониманием отнеслась к решению «Мосгортранса» приостановить предоставление услуг WiFi в наземном транспорте и проанализировать телекоммуникационную среду столицы, сообщил «Ведомостям» генеральный директор компании Андрей Батанов. «На сегодняшний день мы исполнили все свои обязательства по контракту с "Мосгортрансом" и предоставили все услуги в полном объеме. Мы оснастили городской наземный транспорт необходимым оборудованием и развернули WiFi-сеть с использованием технологий 3G и LTE», — добавил он. По словам Батанова, средняя ширина канала на пользователя превышала зафиксированный в договоре диапазон 256 Кбит/с — 10 Мбит/c и составляла 13,9 Мбит/с. В 2019 г. пассажиры воспользовались услугой 1,7 млрд раз. За это время передано более 651 Тб данных.