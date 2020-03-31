Возник ажиотажный спрос на ноутбуки
Значительно выросли и продажи другой техники и электроники
В России ажиотажный спрос на бытовую технику и электронику, выяснила исследовательская компания GfK. На 12-й неделе 2020 г. (16–22 марта) продажи ноутбуков в России подскочили на 138% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Продажи холодильников выросли на 85%, стиральных машин – на 58%, телевизоров – на 55%, электроплит – на 37%.
Показатели смартфонов скромнее – рост всего на 19%. Но в 2019 г. рост в тот же период в сравнении с 2018 г. в штуках составил всего 1,5%.
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