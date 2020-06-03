Российские ученые оценят опасность излучения 5G на крысах

Российские ученые оценят опасность излучения 5G на крысахЭксперты планируют протестировать сотовую связь в полевых и лабораторных условиях
НИИ Медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова (НИИ МТ) разработал методику, по которой будет измеряться влияние электромагнитного излучения сотовых сетей на здоровье человека. Это следует из материалов института, направленных в созданную по инициативе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы рабочую группу – в нее входят московские чиновники, представители Минздрава, Роспотребназора, медицинских учреждений и сотовых операторов. Подлинность документа подтвердили «Ведомостям» сотрудники двух компаний, участвующих в работе группы.
По заданию ДИТ НИИ МТ должен изучить влияние на здоровье человека сотовой связи второго – пятого поколений, говорится в материалах института, исследуемый диапазон – 450 МГц–43,5 ГГц. Чтобы установить предельно допустимый уровень излучения, НИИ планирует протестировать сотовую связь в полевых и лабораторных условиях, в том числе исследовать воздействие создаваемого им излучения на подопытных животных (это крысы-самцы весом 180–200 г). Эксперимент продлится полгода. Его результаты будут представлены Минздраву и Роспотребнадзору, они решат, стоит ли усовершенствовать правила эксплуатации сотовых систем и пересматривать ли гигиенические нормы их излучения, написано в документации выигранного НИИ МТ конкурса правительства Москвы.