Российские ученые оценят опасность излучения 5G на крысах

По заданию ДИТ НИИ МТ должен изучить влияние на здоровье человека сотовой связи второго – пятого поколений, говорится в материалах института, исследуемый диапазон – 450 МГц–43,5 ГГц. Чтобы установить предельно допустимый уровень излучения, НИИ планирует протестировать сотовую связь в полевых и лабораторных условиях, в том числе исследовать воздействие создаваемого им излучения на подопытных животных (это крысы-самцы весом 180–200 г). Эксперимент продлится полгода. Его результаты будут представлены Минздраву и Роспотребнадзору, они решат, стоит ли усовершенствовать правила эксплуатации сотовых систем и пересматривать ли гигиенические нормы их излучения, написано в документации выигранного НИИ МТ конкурса правительства Москвы.