«Магнит» ведет переговоры с Tele2 о запуске виртуального оператора

О переговорах четвертого по количеству абонентов российского сотового оператора Tele2 и второй по выручке в России продуктовой розничной сети «Магнит» «Ведомостям» рассказали два человека, близких к компаниям – партнерам Tele2. Чем этот виртуальный сотовый оператор будет отличаться от других MVNO, они сказать затруднились. До обсуждения конкретных деталей проекта пока не дошло, утверждают они.