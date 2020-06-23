«Магнит» ведет переговоры с Tele2 о запуске виртуального оператора

«Магнит» ведет переговоры с Tele2 о запуске виртуального оператораНовая услуга поможет ритейлеру развивать программу лояльности, считают эксперты
О переговорах четвертого по количеству абонентов российского сотового оператора Tele2 и второй по выручке в России продуктовой розничной сети «Магнит» «Ведомостям» рассказали два человека, близких к компаниям – партнерам Tele2. Чем этот виртуальный сотовый оператор будет отличаться от других MVNO, они сказать затруднились. До обсуждения конкретных деталей проекта пока не дошло, утверждают они.
Переговоры находятся на ранней стадии, подтвердила пресс-служба «Магнита». Детали проекта и сроки запуска представители ритейлера не называют. Сейчас речь идет лишь о пилотном проекте, предупредил представитель розничной сети, компания нацелена на формирование своей экосистемы через дополнительные сервисы для покупателей.
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