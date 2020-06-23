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«Магнит» ведет переговоры с Tele2 о запуске виртуального оператора

Новая услуга поможет ритейлеру развивать программу лояльности, считают эксперты
Ангелина Кречетова Валерий Кодачигов
Максим Стулов / Ведомости

О переговорах четвертого по количеству абонентов российского сотового оператора Tele2 и второй по выручке в России продуктовой розничной сети «Магнит» «Ведомостям» рассказали два человека, близких к компаниям – партнерам Tele2. Чем этот виртуальный сотовый оператор будет отличаться от других MVNO, они сказать затруднились. До обсуждения конкретных деталей проекта пока не дошло, утверждают они.

Переговоры находятся на ранней стадии, подтвердила пресс-служба «Магнита». Детали проекта и сроки запуска представители ритейлера не называют. Сейчас речь идет лишь о пилотном проекте, предупредил представитель розничной сети, компания нацелена на формирование своей экосистемы через дополнительные сервисы для покупателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных