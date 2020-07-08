Интерес к порно, образованию и кино вырос во время карантина

С переходом на удаленную работу и учебу абоненты «Вымпелкома» стали потреблять на 50% больше трафика в мессенджерах, следует из материалов оператора. Наибольший рост по сравнению с обычным уровнем был зафиксирован у сервисов, у которых основной функцией является видеосвязь. Наиболее заметный рост трафика Zoom наблюдался в апреле – мае, однако после окончания учебного года он упал в 3 раза: в сервисе для проведения видеоконференций остались лишь работающие в удаленном режиме сотрудники, подсчитали в операторе «Эр-телеком холдинг». Значительная нагрузка на сеть была создана детьми в процессе онлайн-обучения, утверждает его представитель.