Интерес к порно, образованию и кино вырос во время карантина

Интерес к порно, образованию и кино вырос во время карантинаНа что пользователи рунета тратили время в период самоизоляции
За 100 дней самоизоляции (т. е. с конца марта) пользователи мобильного интернета стали посещать сайты для взрослых на 57,9% чаще по сравнению с началом года, посчитали аналитики «Вымпелкома» («Билайн»). При этом мужчины заходили на такие ресурсы в 7 раз активнее женщин, и самый активный интерес к сайтам 18+ проявляли пользователи в возрасте 30–40 лет, говорится в исследовании оператора.
Пользователей «Билайна» интересовал не только секс, но и еда: количество заходов на «Яндекс.Еду» и Delivery Club по сравнению с предыдущими месяцами выросло на 35,5%, отмечает оператор.
Конкуренты «Билайна» не стали комментировать, насколько возрос интерес их клиентов к взрослому контенту. Однако они подтверждают, что популярность сервисов доставки еды значительно выросла. На пике роста (в первые недели апреля) количество их пользователей увеличилось на 42%, а число заказов – на 25% по сравнению с докарантинными значениями, утверждает представитель Tele2 Дарья Колесникова. Наиболее впечатляющую динамику показал сервис «Яндекс.Еда»: в самые строгие недели самоизоляции число его пользователей выросло в 2,6 раза, количество доставок – в 2,9 раза, уточнила она.
Потребление другого контента тоже выросло. Число пользователей образовательных и развлекательных сайтов (Arzamas, Coursera, «Открытое образование», «Реши – пиши», Storytel, Skyeng, Bookmate, онлайн-кинотеатров Wink, Okko, «Кинопоиск», «Мультимедиа арт музея», Театра на Таганке и проч.) показало большую динамику в сравнении с темпами роста сервисов доставки, продолжает Колесникова. Время, которое на этих ресурсах проводили пользователи, на пике самоизоляции увеличилось в среднем в 2,3 раза, количество посещений – в 5 раз, утверждает она.
Среди абонентов «Билайна» количество пользователей таких ресурсов выросло на 29% по сравнению с прошлым годом, отмечает его представитель.
С переходом на удаленную работу и учебу абоненты «Вымпелкома» стали потреблять на 50% больше трафика в мессенджерах, следует из материалов оператора. Наибольший рост по сравнению с обычным уровнем был зафиксирован у сервисов, у которых основной функцией является видеосвязь. Наиболее заметный рост трафика Zoom наблюдался в апреле – мае, однако после окончания учебного года он упал в 3 раза: в сервисе для проведения видеоконференций остались лишь работающие в удаленном режиме сотрудники, подсчитали в операторе «Эр-телеком холдинг». Значительная нагрузка на сеть была создана детьми в процессе онлайн-обучения, утверждает его представитель.
В период самоизоляции выросло потребление всех телекомуслуг, рассуждает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Компании перевели до 70% работников на удаленный режим работы, поэтому весь контент абоненты стали потреблять либо через сети домашнего интернета, либо через мобильный интернет, продолжает он. «Поэтому с переходом к нормальному режиму работы мы увидим отток пользователей у домашних сетей, сокращение объемов голосовой связи и сокращение объемов интернет-трафика на абонента», – говорит Кусков.
Представители МТС и «Мегафона» не ответили на вопросы «Ведомостей».