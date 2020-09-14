В России выросла продолжительность разговоров по мобильным телефонам

Но с началом эпидемии COVID-19, режимом самоизоляции и необходимостью работы из дома людям потребовалось общаться не только посредством социальных сетей и мессенджеров, говорит генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков. В частности, звонить надо сотрудникам крупнейших компаний – у многих из их корпоративных клиентов мессенджеры на устройствах либо не установлены, либо сами клиенты предпочитают общаться исключительно через телефонную связь. Также в разы выросли заказы через интернет-магазины, заказы через службы доставки – люди стали пользоваться такими сервисами, соответственно, количество звонков тоже увеличивалось. Практически любой заказ в интернет-магазине так или иначе предполагает звонок, например, для согласования времени и точного места доставки с курьером, объясняет Кусков. Дальнейшая динамика спроса на мобильную телефонию зависит от развития ситуации с коронавирусом, считает эксперт.