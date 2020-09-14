В России выросла продолжительность разговоров по мобильным телефонам

В России выросла продолжительность разговоров по мобильным телефонамЭтому способствовали эпидемия COVID-19 и переход на удаленную работу
За первые два квартала 2020 г. российские сотовые абоненты проговорили 231,7 млрд минут – это более чем на 12 млрд минут превосходит показатели за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Минкомсвязи (оно учитывает трафик традиционных коммутируемых соединений, т. е. звонки с одного абонентского номера на другой). В первом полугодии 2019 г. голосовой трафик по сравнению с первой половиной 2018 г., напротив, снизился примерно на 4% до 219 млрд минут.
О спаде интереса к традиционной мобильной телефонии участники рынка говорят уже несколько лет: в 2017–2018 гг. наблюдалась стагнация, в 2019 г. – падение спроса. Эксперты объясняют это распространением в России смартфонов и переходом общения пользователей в мессенджеры, социальные сети и другие интернет-сервисы. Еще в 2018 г. переписка через мессенджеры стала более популярной в России, чем обычные звонки, сообщалось в отчете международной консалтинговой компании Deloitte. Проведенный в марте 2020 г. опрос «Левада-центра» показал рост числа пользователей мессенджеров за год с 62 до 69%. Среди самых молодых респондентов (от 18 до 24 лет) доля пользователей достигла 95%. Наибольший рост показал мессенджер WhatsApp, следовало из данных опроса.
Но с началом эпидемии COVID-19, режимом самоизоляции и необходимостью работы из дома людям потребовалось общаться не только посредством социальных сетей и мессенджеров, говорит генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков. В частности, звонить надо сотрудникам крупнейших компаний – у многих из их корпоративных клиентов мессенджеры на устройствах либо не установлены, либо сами клиенты предпочитают общаться исключительно через телефонную связь. Также в разы выросли заказы через интернет-магазины, заказы через службы доставки – люди стали пользоваться такими сервисами, соответственно, количество звонков тоже увеличивалось. Практически любой заказ в интернет-магазине так или иначе предполагает звонок, например, для согласования времени и точного места доставки с курьером, объясняет Кусков. Дальнейшая динамика спроса на мобильную телефонию зависит от развития ситуации с коронавирусом, считает эксперт.
35%
российских фрилансеров используют два и более мобильных номера – для личного общения и общения с клиентами. Это следует из результатов опроса, проведенного биржей удаленной работы Freelance.ru и «Межрегиональным транзит-телекомом»
Рост голосового трафика связан с самоизоляцией, а также с резко выросшим числом звонков в справочные службы и колл-центры, подтверждает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Россияне также часто звонили в транспортные и туристические компании в связи с переносом или отменой путешествий, подчеркивает эксперт. По словам Анкилова, несмотря на временный рост продолжительности переговоров, в целом тенденция к сокращению использования мобильной телефонии сохранится. Все больше абонентов переходят на звонки в интернете, в частности в мессенджерах.
Пандемия коронавируса действительно стала стимулом для абонентов «Билайна» больше говорить по телефону, отмечает представитель «Вымпелкома» («Билайн»). По итогам II квартала 2020 г. показатель MOU (количество минут, выговоренных за месяц абонентом) увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 321 минуту, говорит он.
Голосовой трафик в сети «Мегафона» вырос за первое полугодие 2020 г. на 9,6%, причем трафик июня был на 13% больше январского, отмечает представитель оператора. В условиях социального дистанцирования мобильная связь стала ключевым средством коммуникации, согласны представители оператора.
Количество стационарных телефонов в России неуклонно сокращается. По данным «Ростелекома», крупнейшего оператора этого вида связи, во II квартале 2015 г. у него насчитывалось 23,2 млн частных и корпоративных пользователей этой услуги. К концу II квартала 2020 г. их осталось всего 15 млн.
Рост голосового трафика связан с увеличением продолжительности разговоров в период самоизоляции, в частности, в связи с более активным использованием конференц-звонков, говорит представитель МТС Алексей Меркутов.
В условиях наличия пакетных предложений (уже включающих в себя сотни минут трафика) голосовой трафик не смог обеспечить оператором существенного роста доходов, считает Анкилов. Однако абоненты в условиях пандемии могли превышать лимит включенных в их пакет минут и, соответственно, платить операторам больше денег, подчеркнул эксперт.