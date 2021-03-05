Первый в России полигон для беспилотников откроется под Тверью

Летная платформа будет размещена в районе аэродрома «Орловка», в 160 км от Москвы и 680 км от Санкт-Петербурга. «Там имеется подходящее воздушное пространство, сам район имеет низкую плотность населения. Участок под полигон уже приобретен, с властями Тверской области мы согласовали вопросы строительства», – рассказал Третьяк.