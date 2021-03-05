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Первый в России полигон для беспилотников откроется под Тверью

В его обустройство будет вложено 500 млн рублей
Екатерина Кинякина
Летная платформа будет размещена в районе аэродрома «Орловка» /Aleksander Markin / Wikimedia

О запуске полигона сообщил «Ведомостям» руководитель проекта «Полигон БАС» Антон Третьяк. Строительство начнется в ближайшее время. Стоимость проекта составит 0,5 млрд руб., часть из которых вложил Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), а остальное профинансировал концерн «Международные аэронавигационные системы», который и занимается созданием полигона.

Летная платформа будет размещена в районе аэродрома «Орловка», в 160 км от Москвы и 680 км от Санкт-Петербурга. «Там имеется подходящее воздушное пространство, сам район имеет низкую плотность населения. Участок под полигон уже приобретен, с властями Тверской области мы согласовали вопросы строительства», – рассказал Третьяк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных