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Кто затопит Международную космическую станцию

История самого крупного космического объекта, построенного человеком, близится к концу
Михаил Котов
Если Россия выходит из консорциума, это ставит под удар весь проект /ISS

Старение конструкции

18 апреля вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что с 2025 г. Россия выходит из проекта МКС. «Ситуация, связанная со старением конструкции существующей МКС, может привести к катастрофе», – заявил Борисов. С его диагнозом трудно не согласиться – сообщения о разнообразных неполадках на станции появляются с нарастающей частотой.

МКС начали эксплуатировать в далеком уже 1998 году. Тогда предполагалось, что после окончания сборки станция должна проработать как минимум до 2015 г. с возможностью дальнейшего продления работы. В 2010 г. был собран многосторонний совет по управлению МКС, который и предложил продлить эксплуатационный срок как минимум до 2020 г.

В проекте МКС участвуют 15 стран, однако по самым важным вопросам решение остается за США и Россией. В 2015 г. «Роскосмос» и NASA договорились о продлении сроков работы станции до 2024 г. Впоследствии предполагалось продление срока до 2028 г. или даже 2030 г., но дальше разговоров дело не пошло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных