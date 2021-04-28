Кто затопит Международную космическую станцию

Кто затопит Международную космическую станциюИстория самого крупного космического объекта, построенного человеком, близится к концу
Старение конструкции
18 апреля вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что с 2025 г. Россия выходит из проекта МКС. «Ситуация, связанная со старением конструкции существующей МКС, может привести к катастрофе», – заявил Борисов. С его диагнозом трудно не согласиться – сообщения о разнообразных неполадках на станции появляются с нарастающей частотой.
МКС начали эксплуатировать в далеком уже 1998 году. Тогда предполагалось, что после окончания сборки станция должна проработать как минимум до 2015 г. с возможностью дальнейшего продления работы. В 2010 г. был собран многосторонний совет по управлению МКС, который и предложил продлить эксплуатационный срок как минимум до 2020 г.
В проекте МКС участвуют 15 стран, однако по самым важным вопросам решение остается за США и Россией. В 2015 г. «Роскосмос» и NASA договорились о продлении сроков работы станции до 2024 г. Впоследствии предполагалось продление срока до 2028 г. или даже 2030 г., но дальше разговоров дело не пошло.