Кто затопит Международную космическую станцию

МКС начали эксплуатировать в далеком уже 1998 году. Тогда предполагалось, что после окончания сборки станция должна проработать как минимум до 2015 г. с возможностью дальнейшего продления работы. В 2010 г. был собран многосторонний совет по управлению МКС, который и предложил продлить эксплуатационный срок как минимум до 2020 г.