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«Ростелеком» закроет макрорегиональные филиалы

Это позволит сэкономить до 5 млрд рублей в год
Валерий Кодачигов Юлиана Петрова
Точную численность сотрудников МРФ в «Ростелекоме» не раскрывают – близкий к нему источник говорит, что их несколько тысяч /Андрей Гордеев / Ведомости

О том, что уже в этом году «Ростелеком» может закрыть семь своих МРФ – «Центр», «Северо-Запад», «Юг», «Волга», «Урал» «Сибирь» и «Дальний Восток», – «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с топ-менеджерами «Ростелекома», и подтвердил источник, близкий к компании. Именно эти структуры сейчас непосредственно управляют бизнесом компании на местах: координируют маркетинговую, техническую, закупочную политику региональных подразделений – также они выстраивают коммерческие отношения с наиболее крупными и важными клиентами, объясняют собеседники «Ведомостей».

Решение о ликвидации МРФ правление «Ростелекома» готовит во исполнение новой стратегии «Ростелекома», принятой в апреле, – в ближайшее время решение об упразднении МРФ будет объявлено трудовому коллективу, утверждает источник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных