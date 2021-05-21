«Ростелеком» закроет макрорегиональные филиалы

О том, что уже в этом году «Ростелеком» может закрыть семь своих МРФ – «Центр», «Северо-Запад», «Юг», «Волга», «Урал» «Сибирь» и «Дальний Восток», – «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с топ-менеджерами «Ростелекома», и подтвердил источник, близкий к компании. Именно эти структуры сейчас непосредственно управляют бизнесом компании на местах: координируют маркетинговую, техническую, закупочную политику региональных подразделений – также они выстраивают коммерческие отношения с наиболее крупными и важными клиентами, объясняют собеседники «Ведомостей».