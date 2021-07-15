Первый российский среднетоннажный электрогрузовик представят осенью

«Мы уже сделали автомобиль, приступили к сертификации, в сентябре она завершается, – рассказал Иванов. – После этого проведем презентацию продукта. Это будет развозной среднетоннажный грузовик для ритейлеров и других перевозчиков грузов полной массой 9 т. Это больше, чем «Газель», но меньше полноценного грузовика».