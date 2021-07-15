Первый российский среднетоннажный электрогрузовик представят осенью

Первый российский среднетоннажный электрогрузовик представят осеньюЕго сделают на базе японской модели Isuzu ELF
О планируемой дате презентации машины и сроках начала серийного выпуска «Ведомостям» рассказал Сергей Иванов – владелец и директор компании Drive Electro, которая разработала электрогрузовик и сейчас строит завод для его серийного производства.
«Мы уже сделали автомобиль, приступили к сертификации, в сентябре она завершается, – рассказал Иванов. – После этого проведем презентацию продукта. Это будет развозной среднетоннажный грузовик для ритейлеров и других перевозчиков грузов полной массой 9 т. Это больше, чем «Газель», но меньше полноценного грузовика».
По словам Иванова, автомобиль будет полностью электрическим, пробег на одной зарядке составит около 200 км: «Это будет первый серийный автомобиль, который будет выпускаться на нашем заводе в Зеленограде. Его строительство закончится в мае –июне 2022 г., после чего запустим производство опытно-промышленной партии».