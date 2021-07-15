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Первый российский среднетоннажный электрогрузовик представят осенью

Его сделают на базе японской модели Isuzu ELF
Денис Ильюшенков
Основой для российского электрогрузовика станет шасси японской модели Isuzu ELF /Пресс-служба компании

О планируемой дате презентации машины и сроках начала серийного выпуска «Ведомостям» рассказал Сергей Иванов – владелец и директор компании Drive Electro, которая разработала электрогрузовик и сейчас строит завод для его серийного производства.

«Мы уже сделали автомобиль, приступили к сертификации, в сентябре она завершается, – рассказал Иванов. – После этого проведем презентацию продукта. Это будет развозной среднетоннажный грузовик для ритейлеров и других перевозчиков грузов полной массой 9 т. Это больше, чем «Газель», но меньше полноценного грузовика».

По словам Иванова, автомобиль будет полностью электрическим, пробег на одной зарядке составит около 200 км: «Это будет первый серийный автомобиль, который будет выпускаться на нашем заводе в Зеленограде. Его строительство закончится в мае –июне 2022 г., после чего запустим производство опытно-промышленной партии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных