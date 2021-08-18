Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

В России разработана IT-система контроля за приемом лекарств

Но умные медицинские устройства могут оказаться не по карману пациентам
Валерий Кодачигов
В России разработана IT-система контроля за приемом лекарств /Андрей Гордеев / Ведомости

Новосибирская компания «Живое дыхание» при поддержке «Платформы НТИ» разработала систему контроля за приемом назначенных пациенту лекарств и состоянием его здоровья – об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе автономной некоммерческой организации.

Система состоит из мобильного приложения (с его помощью врачу или родственникам больного передается информация) и умных медицинских приборов: диспенсеров для таблеток, ингаляторов, автоматических инъекторов. «Если человек перестал принимать лекарства или нарушает график их приема, система оповестит об этом родственников пациента и других доверенных лиц, – объясняет представитель «Платформы НТИ». – Цифровой ингалятор [с обратной связью] и картриджи для него уже зарегистрированы Росздравнадзором как медицинские изделия. Остальные приборы находятся на завершающей стадии регистрации. Ингалятор, в частности, уже протестирован в Читинском туберкулезном диспансере».

По данным «СПАРК-Интерфакса», под маркой «Живое дыхание» работает ООО «НП ИВЦ», 63,8% уставного капитала которого принадлежит Олегу Абдиеву, 21% – «ФРИИ инвесту», чуть более 15% – фонду НТИ.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных