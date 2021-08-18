В России разработана IT-система контроля за приемом лекарств

Система состоит из мобильного приложения (с его помощью врачу или родственникам больного передается информация) и умных медицинских приборов: диспенсеров для таблеток, ингаляторов, автоматических инъекторов. «Если человек перестал принимать лекарства или нарушает график их приема, система оповестит об этом родственников пациента и других доверенных лиц, – объясняет представитель «Платформы НТИ». – Цифровой ингалятор [с обратной связью] и картриджи для него уже зарегистрированы Росздравнадзором как медицинские изделия. Остальные приборы находятся на завершающей стадии регистрации. Ингалятор, в частности, уже протестирован в Читинском туберкулезном диспансере».