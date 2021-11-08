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Электронный документооборот завис в Госдуме

Компании будут вынуждены вернуться к бумагам
Владислав Новый Максим Иванов
Эксперимент по ЭКДО проходит в России с апреля 2020 г. и уже охватил десятки тысяч сотрудников из 375 компаний / Владимир Гердо / ТАСС

Минтруд планирует продлить в России эксперимент по электронному кадровому документообороту (ЭКДО) до 31 декабря 2021 г., сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству. Эксперимент будет продлен, информация об этом поступила от Минтруда, подтвердил сотрудник компании, участвующей в тестировании.

В пресс-службе Минтруда «Ведомостям» сообщили, что продлевать эксперимент не планируется с учетом того, что его цели достигнуты: сформированы поправки в Трудовой кодекс (ТК), составлена карта развития подсистемы ЭКДО на портале «Работа в России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных