Электронный документооборот завис в Госдуме

Электронный документооборот завис в ГосдумеКомпании будут вынуждены вернуться к бумагам
Минтруд планирует продлить в России эксперимент по электронному кадровому документообороту (ЭКДО) до 31 декабря 2021 г., сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительству. Эксперимент будет продлен, информация об этом поступила от Минтруда, подтвердил сотрудник компании, участвующей в тестировании.
В пресс-службе Минтруда «Ведомостям» сообщили, что продлевать эксперимент не планируется с учетом того, что его цели достигнуты: сформированы поправки в Трудовой кодекс (ТК), составлена карта развития подсистемы ЭКДО на портале «Работа в России».
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