Россия поднялась на девятую строчку в мировом рейтинге суперкомпьютеров

Значительную часть расходов «Яндекса» традиционно составляет закупку серверов, капитальные расходы аналитик Альфа-банка Анна Курбатова. По данным «Яндекса», в IV квартале 2020 г. капзатраты составили 7,2 млрд руб., в I квартале – 3,6 млрд руб. Во II и III кварталах этого года капитальные затраты «Яндекса» увеличились до 13,7 млрд и 8,5 млрд руб. соответственно, что также включает капитальные затраты на развитие логистической инфраструктуры «Яндекс. Маркет », отмечает аналитик. В то же время «Яндекс», как IT-компания, отражает расходы по внутренней разработке продуктов в затратах в статье Разработка продуктов, а не в капитальных затратах. Расходы по этой статье выросли с 10 млрд руб. в IV квартале 2020 г. до 12,2 млрд руб. в III квартале 2021 г. «Речь идет о том, что суперкомпьютеры улучшат функциональность уже сервисов компании, – отмечает Курбатова. – Связь с предложением на выручку здесь провести можно, но только опосредованно: лучше сервис (на фоне и в сравнении с аналогичными сервисами других игроков на рынке) – больше запросов пользователей (выше показатели использования) – выше выручка. Мы не имеем возможности напрямую оценить финансовый эффект от суперкомпьютеров на будущие доходы компании. «Поиск и портал», продолжающийся из года в год на высоком уровне 25–30% год к году ». лучше сервис (на фоне и в сравнении с аналогичными сервисами других игроков на рынке) – больше запросов пользователей (выше показатели использования) – выше выручка. Мы не имеем возможности напрямую оценить финансовый эффект от суперкомпьютеров на будущие доходы компании. «Поиск и портал», продолжающийся из года в год на высоком уровне 25–30% год к году». лучше сервис (на фоне и в сравнении с аналогичными сервисами других игроков на рынке) – больше запросов пользователей (выше показатели использования) – выше выручка. Мы не имеем возможности напрямую оценить финансовый эффект от суперкомпьютеров на будущие доходы компании. «Поиск и портал», продолжающийся из года в год на высоком уровне 25–30% год к году».