Россия поднялась на девятую строчку в мировом рейтинге суперкомпьютеров

Россия поднялась на девятую строчку в мировом рейтинге суперкомпьютеровРезультат обеспечен неизвестными прежде системами «Яндекса»
По суммарной производительности в рейтинге суперкомпьютеров Россия заняла 8-е место в мире, по суммарной пиковой производительности – 9-е, по количеству суперкомпьютеров в Top500 Россия вышла на 9-е место в мире – у нас одинаковое количество систем с Южной Кореей. Сегодня в России работает семь суперкомпьютеров – на четыре больше, чем годом ранее. Три новые машины были созданы компанией «Яндекс».
Согласно официальному сообщению «Яндекса», поступившему в «Ведомости», в декабре 2020 г. компания ввела в эксплуатации суперкомпьютер «Ляпунов», июнь 2021 г. – «Червоненкис» и «Галушкин».
Суперкомпьютер «Червоненкис» показал производительность 21,53 петафлопса (Пф), т. е. 21,53 миллиона операций с плавающей точкой в секунду. Производительность «Галушкина» составила 16,02 Пф, «Ляпунова» – 12,81 Пф. Системы «Червоненкис» и «Ляпунов» расположены в дата-центре «Яндекса» в городе Сасове Рязанской области, «Галушкин» — во Владимире. Вычислительные узлы систем «Червоненкис» и «Галушкин» проект по проекту сотрудников «Яндекса». Все новые системы построены на базе процессоров AMD EPYC и графических ускорителей Nvidia A100, сообщила компания. Руководитель отдела коммуникаций в «Nvidia Россия» Ирина Шеховцова подтвердила «Ведомостям», что суперкомпьютеры «Яндекса» построены на базе решений Nvidia.
Суперкомпьютеры позволяют «Яндексу» точнее и быстрее переводить тексты и видео, показывать более релевантную рекламу, подбирать быстрые ответы в поиске, а также подерживать диалог с человеком голосовому помощнику «Алисе», поясняет представитель компании. Объем инвестиций в создание суперкомпьютеров он не раскрыл.
Только суперкомпьютер «Яндекса» «Червоненкис» может стоить $7–10 млн, оценивает и. о. директора Института программных систем им А. К. Айламазяна Российской академии наук, член-корреспондент РАН, сокоординатор Национальной суперкомпьютерной технологической платформы Сергей Абрамов.
Значительную часть расходов «Яндекса» традиционно составляет закупку серверов, капитальные расходы аналитик Альфа-банка Анна Курбатова. По данным «Яндекса», в IV квартале 2020 г. капзатраты составили 7,2 млрд руб., в I квартале – 3,6 млрд руб. Во II и III кварталах этого года капитальные затраты «Яндекса» увеличились до 13,7 млрд и 8,5 млрд руб. соответственно, что также включает капитальные затраты на развитие логистической инфраструктуры «Яндекс. Маркет », отмечает аналитик. В то же время «Яндекс», как IT-компания, отражает расходы по внутренней разработке продуктов в затратах в статье Разработка продуктов, а не в капитальных затратах. Расходы по этой статье выросли с 10 млрд руб. в IV квартале 2020 г. до 12,2 млрд руб. в III квартале 2021 г. «Речь идет о том, что суперкомпьютеры улучшат функциональность уже сервисов компании, – отмечает Курбатова. – Связь с предложением на выручку здесь провести можно, но только опосредованно: лучше сервис (на фоне и в сравнении с аналогичными сервисами других игроков на рынке) – больше запросов пользователей (выше показатели использования) – выше выручка. Мы не имеем возможности напрямую оценить финансовый эффект от суперкомпьютеров на будущие доходы компании. «Поиск и портал», продолжающийся из года в год на высоком уровне 25–30% год к году ». лучше сервис (на фоне и в сравнении с аналогичными сервисами других игроков на рынке) – больше запросов пользователей (выше показатели использования) – выше выручка. Мы не имеем возможности напрямую оценить финансовый эффект от суперкомпьютеров на будущие доходы компании. «Поиск и портал», продолжающийся из года в год на высоком уровне 25–30% год к году». лучше сервис (на фоне и в сравнении с аналогичными сервисами других игроков на рынке) – больше запросов пользователей (выше показатели использования) – выше выручка. Мы не имеем возможности напрямую оценить финансовый эффект от суперкомпьютеров на будущие доходы компании. «Поиск и портал», продолжающийся из года в год на высоком уровне 25–30% год к году».
По показателю производительности «Червоненкис», «Галушкин» и «Ляпунов» наиболее мощными из публичных суперкомпьютеров в России. До вчера наиболее производительным суперкомпьютер Сбербанка Christofari Neo, представленный на международной конференции по считанному интеллекту AI Journey 11 ноября. По данным Сбербанка, его производительность составляет 11,95 Пф. А до этого самым мощным называли суперкомпьютер Сбербанка Christofari 2019 г. выпуска. С помощью показателя мощности 6,669 Пф Christofari занял 61-е место в мировом рейтинге суперкомпьютеров Top500 в июне 2021 г. В июне в этот рейтинг также входили суперкомпьютеры МГУ «Ломоносов» и МТС GROM.
В ноябрьском рейтинге самых популярных суперкомпьютеров мира «Червоненкис» занимает 20-е место, «Галушкин» — 37-е, «Ляпунов» — 41-е место, Christofari Neo — 44-е, Christofari — 73-е, «Ломоносов» — 243-е, ГРОМ — 296-е. Доля производительности систем из России от всего Тop500 выросла в 6 раз — с 0,4% в июне 2021 г. до 2,4% в ноябре 2021 г. и составила 73,7 Пф.
Ввод новых суперкомпьютеров «Яндекса» в несколько раз улучшает показатели вычислительной мощности России, констатирует Абрамов. Если по итогам ноября 2021 г. этот показатель составил 2,4%, то он приблизился к рекордным 2,51% от мировой вычислительной мощности, достигшим России в 2010 г., отметился он.
«При этом нельзя говорить о полноценной государственной суперкомпьютерной инфраструктуре, потому что большинство суперкомпьютеров принадлежит другим компаниям и будут работать в их интересах», – заключил Абрамов.