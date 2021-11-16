ЦСР видит риск злоупотреблений при запуске «экосистемных криптовалют»

Введение внутренних расчетных единиц – криптоактивов – в российских цифровых экосистемах может привести «к количественному росту злоупотреблений», говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), посвященном актуальным проблемам регулирования экосистем (есть у «Ведомостей»). Криптоактивы также могут порождать «дополнительные риски для конкуренции», отмечается в докладе. «Представляется, что регулирование криптоактивов внутри экосистем вряд ли должно отличаться от общего регулирования криптоактивов, – говорится в тексте. – Если считать цифровую валюту денежным суррогатом, то она может быть таковой независимо от того, где она выпускается».