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ЦСР видит риск злоупотреблений при запуске «экосистемных криптовалют»

Криптоактивы также могут порождать «дополнительные риски для конкуренции»
Владислав Новый
«Сбер» заинтересован в использовании ЦФА (цифровые финансовые активы. – «Ведомости») для расчетов и давно к этому готов технологически, но реализовывать эти планы будет только после получения разрешения ЦБ / Максим Стулов / Ведомости

Введение внутренних расчетных единиц – криптоактивов – в российских цифровых экосистемах может привести «к количественному росту злоупотреблений», говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), посвященном актуальным проблемам регулирования экосистем (есть у «Ведомостей»). Криптоактивы также могут порождать «дополнительные риски для конкуренции», отмечается в докладе. «Представляется, что регулирование криптоактивов внутри экосистем вряд ли должно отличаться от общего регулирования криптоактивов, – говорится в тексте. – Если считать цифровую валюту денежным суррогатом, то она может быть таковой независимо от того, где она выпускается».

Доклад ЦСР подготовлен по заказу Минэкономики и Центробанка, сообщила «Ведомостям» вице-президент, руководитель направления «Экономика монополий» ЦСР Елена Ковалева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных