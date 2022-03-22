Минэкономразвития предлагает частично освободить бизнес от ответственности за пиратство

Он привел в пример действия США вскоре после окончания войны за независимость, когда для совершенствования отрасли промышленности страна создала собственную систему патентного права, тогда как на тот момент в мире действовала только британская система. «Нет, они не отказались от нее, они предложили свою. И в достаточно короткий период они смогли огромный промышленный потенциал затащить к себе», – рассказал Шпак. «Я согласен с тем, что пиратство – это плохо, это очевидно. Но если существует серьезная зависимость от той системы координат, в которой мы жили последнее время, и эта система координат сдерживает наше развитие, может быть, имеет смысл подумать о том, чтобы предложить свою систему координат?» – резюмировал Шпак.