Минэкономразвития предлагает частично освободить бизнес от ответственности за пиратство

Минэкономразвития предлагает частично освободить бизнес от ответственности за пиратствоЭто обсуждается в качестве меры по защите от санкций
Часть отечественных разработчиков, которые заняты в обеспечении государственной оборонной безопасности, могли бы быть освобождены от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, следует из высказываний замглавы Минэкономразвития Владислава Федулова и замглавы Минпромторга Василия Шпака на расширенном заседании комитета Госдумы по информационным технологиям.
Заявления чиновников последовали после того, как глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что ведомство «не поддерживает легализацию пиратства». «Мы считаем, что это может нанести серьезный ущерб», – заявил Шадаев. Он пояснил, что легализация пиратского софта приведет к тому, что не только зарубежное, но и отечественное ПО будет использоваться нелегально. Также это предложение «снизит мотивацию заказчиков от перехода с зарубежного ПО, которое будет использоваться с нарушением, к российскому».
«Я, конечно, согласен с Максутом Игоревичем в том, что права необходимо интеллектуально уважать, это очевидно. Но сейчас сложилась такая ситуация, когда целый ряд наших разработчиков железа критически зависят от того САПРа (системы автоматизации проектных работ. – «Ведомости») американского, на котором они работают», – отметил, в свою очередь, замглавы Минпромторга Василий Шпак. Он добавил, что «быстро уйти от этой зависимости» отечественные разработчики не могут, потому что «аналогичных продуктов такого качества пока нет».
В этом случае, продолжил Шпак, «эти люди для решения собственных производственных задач в целях обеспечения государственной оборонной безопасности будут напрямую нарушать существующее законодательство, тем самым подвергая себя и организации, в которых они работают, определенным рискам ответственности».
«Не могу об этом не сказать, об этом тоже стоит подумать», – добавил замглавы Минпромторга.
Он привел в пример действия США вскоре после окончания войны за независимость, когда для совершенствования отрасли промышленности страна создала собственную систему патентного права, тогда как на тот момент в мире действовала только британская система. «Нет, они не отказались от нее, они предложили свою. И в достаточно короткий период они смогли огромный промышленный потенциал затащить к себе», – рассказал Шпак. «Я согласен с тем, что пиратство – это плохо, это очевидно. Но если существует серьезная зависимость от той системы координат, в которой мы жили последнее время, и эта система координат сдерживает наше развитие, может быть, имеет смысл подумать о том, чтобы предложить свою систему координат?» – резюмировал Шпак.
Затем выступил замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов. «Мы тоже против пиратства, но здесь я, скорее, поддержу Василия Викторовича. По определенным группам товаров, которые определяют федеральные органы исполнительной власти, по которым может наступить ответственность наших бизнесменов, эти группы товаров надо выделить в отдельные списки и утвердить, что по ним нет ни гражданской, ни уголовной, ни административной ответственности», – отметил он, подчеркнув, что иначе в России вряд ли стоит ожидать импортозамещения в перспективе 1-2 лет. Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос, какие именно товары подразумевал замглавы министерства.
Вопрос легализации пиратского софта от компаний из недружественных России стран в марте был впервые затронут в одной из версий перечня первоочередных правительственных мер по поддержке отечественной экономики в условиях санкций. В дальнейшем этот пункт был заменен на предложение о принудительном лицензировании зарубежного софта без выплаты компенсаций правообладателям из недружественных стран, сообщали «Ведомости». Пока эта мера, заключающаяся в предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности законного правообладателя помимо его воли, в России не распространена, отмечали тогда опрошенные газетой юристы.
«В отношении интеллектуальной собственности – на данный момент планируется ввести возможность обязательного лицензирования для безопасности, защиты жизни и здоровья граждан в отношении программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем и селекционных достижений», – сообщал тогда «Ведомостям» представитель пресс-службы Минэкономразвития.