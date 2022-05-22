Операторы связи зафиксировали кратный рост трафика на новостные ресурсы

Рост трафика в марте и его стабилизация в апреле могут быть связаны с тем, что пользователи стали чаще проверять новости, а также с ростом интереса к видеосюжетам, объясняет представитель пресс-службы МТС Шамиль Байгин. В то же время спад интереса к классическим новостным ресурсам в апреле может объясняться ростом аудитории Telegram-каналов, добавляет он: в марте трафик в мессенджере вырос на 87% по сравнению с показателями января, а количество сессий увеличилось на 50% и в апреле эти показатели остались на том же уровне. Абсолютные показатели операторы не раскрывают.