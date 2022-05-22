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Операторы связи зафиксировали кратный рост трафика на новостные ресурсы

Абоненты стали активно интересоваться информационной повесткой на фоне спецоперации на Украине
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
Анализируя динамику интереса аудитории к новостным ресурсам, можно отметить, что рост интереса аудитории и просмотров по крупнейшим СМИ за последние два года носит событийный характер / Евгений Разумный / Ведомости

Трафик на новостные порталы в марте вырос в 2,5 раза и снизился в апреле всего на 10%, рассказал «Ведомостям» представитель МТС. На последней неделе февраля, когда отмечался скачок интереса к новостям, рост к началу года составил более 80%, подтвердил представитель Tele2. Повышенный интерес сохранялся в течение четырех недель, далее снизился на уровень +20% к началу года, добавил он.

Рост трафика в марте и его стабилизация в апреле могут быть связаны с тем, что пользователи стали чаще проверять новости, а также с ростом интереса к видеосюжетам, объясняет представитель пресс-службы МТС Шамиль Байгин. В то же время спад интереса к классическим новостным ресурсам в апреле может объясняться ростом аудитории Telegram-каналов, добавляет он: в марте трафик в мессенджере вырос на 87% по сравнению с показателями января, а количество сессий увеличилось на 50% и в апреле эти показатели остались на том же уровне. Абсолютные показатели операторы не раскрывают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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