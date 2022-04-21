Россияне стали меньше слушать музыку в интернете

О росте показателей отечественных платформ сообщил и представитель «Билайна» (абонентская база – 49,4 млн номеров) со ссылкой на данные сервиса «Билайн.Аналитика». По его словам, рост трафика среди абонентов оператора в «Яндекс.Музыке» и китайском QQMusic с начала марта составил 14%, тогда как трафик на западных сервисах, в частности на Apple Music и YouTube Music, снизился с начала марта на 15% и 12% соответственно. Говорить о том, сократилось ли в целом прослушивание музыки на доступных россиянам мобильных платформах, собеседник не стал.