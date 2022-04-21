Россияне стали меньше слушать музыку в интернете

Россияне стали меньше слушать музыку в интернетеРост популярности отечественных музыкальных сервисов пока не компенсирует уход иностранных
Россияне стали меньше прослушивать музыку с мобильных устройств на популярных музыкальных платформах на фоне ухода из страны крупных иностранных сервисов. Это видно из данных мобильного трафика, сообщил «Ведомостям» представитель «Мегафона» со ссылкой на статистику оператора (абонентская база «Мегафона» составляет 74,4 млн номеров).
«В первой половине апреля общий мобильный интернет-трафик в музыкальных сервисах снизился почти на 12% по сравнению с мартом», – уточнил собеседник. Трафик только на платформах Spotify, Dezeer и YouTube Music в первой половине месяца суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями, добавил он. В Apple Music, по словам представителя «Мегафона», трафик за этот период не продемонстрировал значительных изменений.
Spotify и Dezeer весной объявили об уходе из России. YouTube Music также недоступен для российских пользователей, напоминает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
О планах уйти из России Spotify сообщила еще 23 марта, причиной называлось принятие законов об ответственности за распространение ложной информации о вооруженных силах страны. В начале апреля сервис назвал 11 апреля датой ухода из России. Deezer сообщил об уходе из России еще 5 марта.
По мнению Казаряна, снижение прослушивания сервисов музыки в России объясняется еще и отсутствием новых релизов. Те же, кто привык к ушедшим с рынка музыкальным платформам, могли перейти на клипы на YouTube, полагает он.
Часть пользователей также могли предпочесть пиратские платформы, отметил эксперт, не став называть конкретные сервисы. Роста активности и трафика на популярных в России музыкальных сервисах стоит ждать с появлением новых релизов, уверен он.
В то же время на фоне ограничений (от ухода зарубежных платформ. – «Ведомости») пользователи начали переходить в российские сервисы, добавил представитель «Мегафона». «Наибольший рост зафиксирован в приложении «Яндекс.Музыка», – отметил он. «Мегафон» зафиксировал рост числа пользователей этого сервиса на 15%. Число пользователей в «VK Музыке», по статистике оператора, выросло на 10%, а в сервисе «Звук», который развивает «Сбер», – на 2%.
О росте показателей отечественных платформ сообщил и представитель «Билайна» (абонентская база – 49,4 млн номеров) со ссылкой на данные сервиса «Билайн.Аналитика». По его словам, рост трафика среди абонентов оператора в «Яндекс.Музыке» и китайском QQMusic с начала марта составил 14%, тогда как трафик на западных сервисах, в частности на Apple Music и YouTube Music, снизился с начала марта на 15% и 12% соответственно. Говорить о том, сократилось ли в целом прослушивание музыки на доступных россиянам мобильных платформах, собеседник не стал.
«Больше всего “Яндекс.Музыку” стали слушать в Ростове-на-Дону (рост 36%) и Казани (+26%). Рост на 25% сервис показал в Уфе, Краснодаре и Саратове. В Екатеринбурге трафик вырос на 20%, в Санкт-Петербурге – на 15%, в Москве – на 11%», – отметил представитель «Билайна».
Вывод о росте показателей своего сервиса «Ведомостям» подтвердил представитель «Яндекс.Музыки». «Да, мы видим рост активности и количества пользователей», – отметил он. Представители «ВКонтакте» и «Звука» отказались от комментариев. Но о росте сообщил представитель МТС (база – 79,7 млн абонентов), которая развивает платформу МТС Music. «Количество подписчиков сервиса MTC Music за март выросло почти втрое по сравнению с предыдущим месяцем», – отметил он. Говорить о данных в целом по мобильному трафику на музыкальных платформах он не стал.
«Мы видим сокращение по денежным поступлениям в России от музыкальных сервисов порядка 40% с начала апреля, но это именно «в моменте», на фоне ухода крупных зарубежных сервисов», – сообщил «Ведомостям» президент лейбла CD Land Юрий Цейтлин. Но пользователи «плавно перетекают на российские платформы», добавил эксперт.
По его словам, в перспективе 1–2 месяцев российские лейблы вернутся к тем же показателям, что были до ухода крупных зарубежных компаний. «Потому что меньше слушать музыку в России не станут, переходить на пиратские сервисы – тоже (они сейчас кратно уступают легальным по уровню комфорта использования)», – резюмировал он.