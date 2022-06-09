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Государство не хочет извещать Роскомнадзор о передаче персональных данных за рубеж

Правительство раскритиковало проект депутатов Госдумы
Анастасия Курашева Марина Тюняева (Бочкарёва)
Роскомнадзору не позволяют контролировать, как госструктуры обращаются сп персональными данными / Станислав Красильников / ТАСС

Госорганы и госкорпорации должны быть освобождены от обязанности уведомлять Роскомнадзор (РКН) при осуществлении трансграничной передачи данных. Это следует из отзыва правительства на проект поправок к закону «О персональных данных», который был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 24 мая (опубликован в электронной базе законопроектов парламента).

Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном. Он обязывает всех операторов персональных данных (ПД) информировать РКН о намерении передать данные в другие страны. Регулятор получит право запретить передачу в целях «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и обеспечения безопасности государства».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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