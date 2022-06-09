Государство не хочет извещать Роскомнадзор о передаче персональных данных за рубеж

Государство не хочет извещать Роскомнадзор о передаче персональных данных за рубежПравительство раскритиковало проект депутатов Госдумы
Госорганы и госкорпорации должны быть освобождены от обязанности уведомлять Роскомнадзор (РКН) при осуществлении трансграничной передачи данных. Это следует из отзыва правительства на проект поправок к закону «О персональных данных», который был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 24 мая (опубликован в электронной базе законопроектов парламента).
Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном. Он обязывает всех операторов персональных данных (ПД) информировать РКН о намерении передать данные в другие страны. Регулятор получит право запретить передачу в целях «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и обеспечения безопасности государства».