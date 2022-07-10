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Российский смартфон для военных остался без защиты от «Касперского»

Его разработчик «Аквариус» был вынужден заменить операционную систему на «Аврору»
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Сотрудничество с «Аквариусом» продолжает разработчик ОС «Аврора»

«Лаборатория Касперского» вышла из проекта по созданию защищенного смартфона для военных, которым занималась совместно с отечественным разработчиком мобильных устройств «Аквариус». Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель группы по развитию бизнеса в подразделении KasperskyOS Виктор Ивановский. Речь идет о смартфоне Aquarius NS M11, который позиционировался как устройство, ориентированное главным образом на военных и спецслужбы и был представлен в декабре 2021 г.

Смартфон (или, как его называла компания, карманный персональный компьютер – КПК) должен был работать на нескольких операционных системах, утверждалось в пресс-релизе «Аквариуса» о выпуске устройства. В том числе компания представила модель Aquarius NS M11 на операционной системе KasperskyOS, разработанной «Лабораторией Касперского». В середине декабря 2021 г. «Аквариус» представил смартфон и на другой отечественной ОС – «Аврора», разработкой которой сегодня занимается «Ростелеком», а также версию на ОС Android 9.0. Такой смартфон должен «обеспечивать защищенный доступ к информационным системам предприятия, поддерживать работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служить средой исполнения для прикладных приложений, помогающих решать рабочие задачи сотрудников компаний и учреждений», утверждается на сайте «Аквариуса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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