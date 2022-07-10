Российский смартфон для военных остался без защиты от «Касперского»

Смартфон (или, как его называла компания, карманный персональный компьютер – КПК) должен был работать на нескольких операционных системах, утверждалось в пресс-релизе «Аквариуса» о выпуске устройства. В том числе компания представила модель Aquarius NS M11 на операционной системе KasperskyOS, разработанной «Лабораторией Касперского». В середине декабря 2021 г. «Аквариус» представил смартфон и на другой отечественной ОС – «Аврора», разработкой которой сегодня занимается «Ростелеком», а также версию на ОС Android 9.0. Такой смартфон должен «обеспечивать защищенный доступ к информационным системам предприятия, поддерживать работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служить средой исполнения для прикладных приложений, помогающих решать рабочие задачи сотрудников компаний и учреждений», утверждается на сайте «Аквариуса».