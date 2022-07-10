Российский смартфон для военных остался без защиты от «Касперского»Его разработчик «Аквариус» был вынужден заменить операционную систему на «Аврору»
«Лаборатория Касперского» вышла из проекта по созданию защищенного смартфона для военных, которым занималась совместно с отечественным разработчиком мобильных устройств «Аквариус». Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель группы по развитию бизнеса в подразделении KasperskyOS Виктор Ивановский. Речь идет о смартфоне Aquarius NS M11, который позиционировался как устройство, ориентированное главным образом на военных и спецслужбы и был представлен в декабре 2021 г.
Смартфон (или, как его называла компания, карманный персональный компьютер – КПК) должен был работать на нескольких операционных системах, утверждалось в пресс-релизе «Аквариуса» о выпуске устройства. В том числе компания представила модель Aquarius NS M11 на операционной системе KasperskyOS, разработанной «Лабораторией Касперского». В середине декабря 2021 г. «Аквариус» представил смартфон и на другой отечественной ОС – «Аврора», разработкой которой сегодня занимается «Ростелеком», а также версию на ОС Android 9.0. Такой смартфон должен «обеспечивать защищенный доступ к информационным системам предприятия, поддерживать работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служить средой исполнения для прикладных приложений, помогающих решать рабочие задачи сотрудников компаний и учреждений», утверждается на сайте «Аквариуса».